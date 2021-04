Unifiedpost koopt Duitse marktleider voor 100 miljoen

De beursgenoteerde fintech-speler UnifiedPost legt 100 miljoen euro op tafel voor de Duitse concurrent Crossinx.

Unifiedpost trekt oostwaarts. Het beursgenoteerde postbedrijf neemt de Duitse speler Crossinx over. De specialist in facturenbeheer betaalt 100 miljoen voor het bedrijf uit Frankfurt, meldt Unifiedpost maandag. Dat is bijna tien keer de verwachte omzet over 2021.

Crossinx werd opgericht in 2007 door huidig CEO Marcus Laube. Volgens Unifiedpost zijn beide bedrijven erg complementair. Terwijl de Belgen focussen op de verwerking van betalingen ('invoice to cash'), richt het Duitse bedrijf zich vooral op inkoopprocessen en betalingen ('order to invoice'). In tegenstelling tot het 'hybride' Unifiedpost, dat zowel papieren als elektronische oplossingen aanbiedt, focust Crossinx volledig op het digitale. 'Grote bedrijven willen 100 procent elektronische communicatie', zegt Unifiedpost-CEO Hans Leybaert.

Voor buitenstaanders is het heel moeilijk om in Duitsland voet aan de grond te krijgen. Nu kopen we meteen de marktleider. Hans Leybaert CEO Unifiedpost

Met de overname van Crossinx, dat 170 werknemers telt, breekt Unifiedpost de poort naar Duitsland open. 'De Duitse markt is zeer gesloten', zegt Leybaert. 'De meeste bedrijven werken met een accountantpakket dat is gemaakt door een coöperatieve van accountants. Voor buitenstaanders is het heel moeilijk om in Duitsland voet aan de grond te krijgen. Nu kopen we meteen de marktleider.' Leybaert erkent dat hij er al lang van droomde om Crossinx in te lijven. 'Al jaren proberen wij hen elk kwartaal te overtuigen om samen te werken', grijnst hij.

Door de deal met Crossinx breidt Unifiedpost zijn geografische voetafdruk fors uit. Het bedrijf zet niet alleen de stap naar de zogeheten DACH-regio (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland), maar ook naar Hongarije. Daardoor komt het doel dichterbij om dit jaar de activiteiten uit te rollen in 26 Europese landen. Met de toevoeging van 350.000 klanten van Crossinx zal het netwerk van Unifiedpost bijna 1 miljoen bedrijven omvatten.

160 miljoen overnameprijs Unifiedpost Afhankelijk van de resultaten kan de kostprijs van de deal de komende jaren oplopen tot 160 miljoen euro.

Scandinavië

Unifiedpost betaalt de deal voor de helft in cash en voor de helft in nieuwe aandelen, tegen 20 euro per stuk. De deal verwatert zo de bestaande aandeelhouders met zo'n 7 procent. In functie van de resultaten kan het prijskaartje de komende jaren oplopen tot 160 miljoen euro.

In de marge van de overname past de groep Unifiedpost haar prognoses aan. Het bedrijf voorspelt nu een organische groei van minstens 30 procent over het boekjaar 2023. Bij de beursgang lag de lat op 25 procent groei over boekjaar 2022.