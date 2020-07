VDL maakt eindelijk winst met e-bussen uit Roeselare

De fabriek van VDL in Roeselare is uitgegroeid tot het centrum voor e-mobiliteit van de Nederlandse groep.

Door het succes van de elektrische bus verdubbelde de fabriek VDL in Roeselare vorig jaar haar omzet en boekte de vestiging voor het eerst sinds 2012 opnieuw winst. Maar het coronavirus zet de plannen voor een nieuwe fabriek on hold.

VDL Bus in Roeselare plukt de vruchten van haar jarenlange focus op elektrische bussen. Nu almaar meer vervoermaatschappijen hun wagenpark vergroenen, kon de fabriek 450 elektrische en hybride bussen afleveren.

Door de groeiende vraag schoten de resultaten van VDL Bus Roeselare (het vroegere Jonckheere) vorig jaar omhoog. De West-Vlaamse fabriek kon zijn omzet in 2019 meer dan verdubbelen van 82 naar 198 miljoen euro, blijkt uit de jaarrekening die het bedrijf onlangs neerlegde.

Onze focus ligt op elektrische bussen en die markt gaat niet verdwijnen. Peter Wouters Fabrieksdirecteur VDL Bus Roeselare

Netto boekte VDL in Roeselare 6 miljoen euro winst. De fabriek blijft zo voor het eerst sinds 2012 uit de rode cijfers. De Eindhovense groep VDL riep de West-Vlaamse fabriek uit tot een expertisecentrum van elektromobiliteit, maar stapelde de voorbije zes jaar meer dan 20 miljoen euro verliezen op in Roeselare. Dat was deels te wijten aan een bijzondere boekhoudmethode, waarbij VDL ontwikkelingskosten niet op meerdere jaren afschrijft maar meteen in de jaarrekening opneemt.

'We hebben fors geïnvesteerd in de ontwikkeling van bussen met alternatieve aandrijflijnen, maar de winst compenseert dat nu', zegt fabrieksdirecteur Peter Wouters tevreden.

Digitaal

Met een kostprijs van 400 à 650.000 euro is een elektrische bus een pak duurder dan een klassieke diesel. Maar de forse groei van Roeselare is niet alleen daaraan te danken. 'Klanten kopen niet alleen elektrische bussen, maar ook allerlei digitale systemen, zoals camera's en telsystemen', legt Wouters uit. 'Die zijn duurder, maar maken de bus ook efficiënter.'

Het orderboekje van VDL Bus Roeselare is goed gevuld. De fabriek, waar bijna 700 mensen werken, heeft nog werk voor een jaar. Nadat De Lijn eind vorig jaar 200 hybride bussen had besteld in Roeselare, voegde de Vlaamse vervoermaatschappij daar vorige week 70 hybride harmonicabussen aan toe, goed voor een investering van 37 miljoen euro. 'De batterijen in die hybride bussen zijn zo groot dat dat halve elektrische bussen zijn', zegt Wouters.

Ook het coronavirus kan het orderboekje doen aanzwellen. 'We zien een opsplitsing in Europa', zegt Wouters. 'In sommige landen, zoals Duitsland, omvatten de economische relanceplannen ook de vergroening van de busvloot. Maar andere landen zeggen: die elektrische bussen zijn duur, dus laten we nog wat langer met onze oude bussen rondrijden.'

Nieuwe fabriek

Toch voelt VDL de impact van het coronavirus duidelijk. De West-Vlaamse fabriek moest 7 weken de deuren sluiten. 'In die periode hebben we veel geld verloren', zegt Wouters. 'Dat is een streep door de rekening.' Terwijl VDL in 2020 opnieuw winst wilde boeken in Roeselare, mikt het bedrijf nu op een break-even. De plannen voor een gloednieuwe fabriek, die zijn toekomst definitief verzekert, zijn uitgesteld, bevestigt Wouters.

Ook de Nederlandse eigenaar VDL likt zijn wonden. In de fabriek in Valkenswaard, die touringcars bouwt, is de productie volledig stilgevallen. Volgens het Eindhovens Dagblad bestaat onrust bij het West-Vlaamse personeel omdat collega's uit Valkenswaard zijn uitgeleend aan de fabriek in Roeselare. Daardoor groeit de vrees dat productie naar Nederland zal verhuizen. 'De hedendaagse turbulentie als gevolg van corona heeft ervoor gezorgd dat wij voor al onze vestigingen alle scenario’s bekijken', zegt Miel Timmers, woordvoerder van de groep VDL. 'Dat heeft niet tot besluiten geleid.'

Toch maakt Wouters zich geen zorgen voor de toekomst van de fabriek. 'Het is goed een beetje ongerust te zijn in tijden van corona, maar er is geen reden tot paniek. Onze focus ligt op elektrische bussen en die markt gaat niet verdwijnen.'