VDL vreest impact op productie door quarantaineregels

Dat werknemers die uit het buitenland komen een week in quarantaine moeten, bezorgt de busbouwer VDL hoofdbrekens. De afdeling elektro dreigt onderbemand te raken, waardoor het hele productieproces in het gedrang komt.

De busconstructeur VDL Bus uit Roeselare (het vroegere Jonckheere) stelt zowat 700 mensen tewerk. Daar zitten enkele tientallen Oost-Europeanen bij, voornamelijk Roemenen. In dat land is het coronavirus opnieuw aan een opmars bezig. Om te vermijden dat inreizende werknemers en vakantiegangers het virus ons land binnenbrengen, moeten reizigers uit een rode zone verplicht een week in quarantaine.

We hopen dat zo weinig mogelijk mensen naar hun thuisland hebben gereisd, maar zeker zijn we daar niet van. Peter Wouters CEO VDL Roeselare

'We hebben die mensen voor de kerstvakantie via mail nog eens op het hart gedrukt dat reizen naar hun thuisland ten strengste afgeraden is', zegt operationeel directeur Peter Wouters. 'We hopen op die manier zoveel mogelijk mensen te hebben bereikt, maar zeker zijn we daar niet van. Anders dan Belgen die gaan skiën in het buitenland, kun je die mensen natuurlijk niet kwalijk nemen dat ze hun familie eens willen terugzien.'

Kunnen door de verplichte quarantaine productieproblemen ontstaan? 'Dat is niet onmogelijk', zegt Wouters. 'Wij bouwen elektrische bussen, en veel van onze werknemers uit Oost-Europa werken samen op de afdeling elektro. Als die schakel tijdelijk zou wegvallen, komt het hele productieproces mogelijk in het gedrang. We zullen moeten zien hoe we daar een mouw aan passen. Dagelijks produceren we in Roeselare twee bussen.'

Normalisatie

VDL kampte de laatste weken sowieso al met personeelsproblemen. 'Enerzijds zitten veel werknemers thuis met een coronabesmetting of omdat ze in quarantaine moeten. Veel mensen hadden ook nog een pak vakantiedagen op overschot, omdat we tijdens de eerste lockdown zes weken hebben stilgelegen. We hopen op een normalisatie in januari.'