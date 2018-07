Vakbonden Bpost: 'Het is crisis'

'Niet alleen de aandeelhouder van Bpost is ontevreden, ook het personeel beleeft moeilijke tijden', benadrukken de vakbonden. Ze wijzen op de openstaande vacatures en de stijgende werkdruk.

Dinsdag raakte bekend dat Bpost de bezorging van pakjes inperkt.

Pakjes die op zaterdag worden binnengebracht in het postkantoor worden die dag niet meer opgehaald om bezorgd te worden. De bestemmeling zal daardoor pas ten vroegste op dinsdag een pakje krijgen. Voor grote bedrijven die niet langs het postpunt passeren, verandert niets.

200 vacatures Bij bpost zouden zo'n 200 vacatures niet ingevuld geraken.

'Door de pakjes nog slechts vijf dagen per week op te halen, kan men besparen op personeel', reageert Jean-Pierre Nyns van de socialistische vakbond. De ACOD-secretaris wijst erop dat de werkdruk stilaan onhoudbaar is, terwijl het bedrijf tal van vacatures niet krijgt ingevuld. 'Het is crisis bij Bpost.'

Volgens Nyns heeft Bpost in Vlaanderen 200 vacatures die niet ingevuld geraken. 'Vooral in West-Vlaanderen en de rand rond Brussel is het probleem nijpend', zegt hij.

Spanningen

Het personeelstekort leidt volgens Nyns tot veel spanningen en dat komt in de vakantieperiode nog eens extra tot uiting. 'Postbodes werken soms tien tot twaalf uur, maar krijgen hun ronde niet gedaan. Jobstudenten maken hun contract niet af wegens de hoge werkdruk. Bijna dagelijks is er ergens het dreigement om het werk neer te leggen.'

Bijna dagelijks is er ergens het dreigement om het werk neer te leggen. Jean-Pierre Nyns ACOD

Annick Boon, algemeen sectorverantwoordelijke van ACV Transcom, bevestigt het probleem. 'Bpost heeft het heel moeilijk om mensen te vinden en te houden. Ik zie niet direct hoe het schrappen van de zaterdagafhaling het personeelstekort kan oplossen.'

Dienstverlening

De vakbonden zijn niet blij met het beknibbelen op de pakjesbezorging. 'Dat betekent minder dienstverlening voor de klant', merkt Nyns op. 'Een grootmoeder die een pakje naar haar kleinkind verstuurt bijvoorbeeld. Of kmo's en kleine zelfstandigen die van de zaterdagdienst gebruikmaken om pakjes gegroepeerd te versturen.'

Ook ACV Transcom betreurt de maatregel. 'Dit is een besparing, die gevolgen heeft voor de dienstverlening', zegt Boon.