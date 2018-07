Van Gerven uit de gratie van de belegger

Bpost-topman Koen Van Gerven slaagt er niet in het vertrouwen van de belegger terug te winnen. Het aandeel zakte maandag tot een dieptepunt.

De belegger heeft weinig vertrouwen in het 'turnaround plan' dat Bpost-topman Koen Van Gerven tien dagen geleden op de investeerdersdag voorstelde, tenminste als we de koers als maatstaf gebruiken. Het aandeel van Bpost zakte maandagochtend nog maar eens tot 13,19 euro, de laagste koers ooit en 9 procent onder de introductieprijs van 14,50 euro waartegen Bpost in 2013 naar de beurs trok.

Echt verwonderlijk is dat niet. Van Gerven bewoog op de investeerdersdag hemel en aarde om aan te tonen dat nieuwe toplui, een andere divisiestructuur en een crisismanager voor het vorig jaar overgenomen Amerikaanse e-commerce bedrijf Radial Bpost opnieuw op het juiste spoor zullen brengen, maar echt overtuigend klonk het niet.

Externe factoren

Het nieuwe strategische plan is voor een deel afhankelijk van externe factoren waarop Bpost weinig grip heeft. Van Gerven verwacht dat de brievenpost dit jaar met 7 procent daalt, tegen 5,8 procent vorig jaar. Tegen 2022 verwacht hij een krimp van 9 procent per jaar. De kans bestaat dat die volumedaling en cours de route nog eens wordt aangepast.

Radial-topman Pierre Winand schetste perfect wat allemaal misloopt bij Radial. Maar of hij het kan oplossen, hangt van veel factoren af.

Het enige wat Van Gerven kan doen om die volumedaling te compenseren is (veel) meer pakjes verzenden en fors in de kosten snoeien. Vanaf 6 procent is het onmogelijk de daling te compenseren met de traditionele mix van prijsverhogingen en kostenbesparingen.

Het tweede grote probleem is Radial, waar dringend orde op zaken moet worden gesteld. Ook dat wordt geen sinecure. De salesmachine draait vierkant, klanten lopen weg, de medische kosten voor de 6.700 werknemers lopen de spuigaten uit en het prijsbeleid is veel te ingewikkeld, biechtte Radial-topman Pierre Winand op de investeerdersdag op.

De voormalige financieel directeur van de ex-Bpost-topman Johnny Thijs werd door Van Gerven opgevist om Radial op het goede spoor te zetten. Winand schetste perfect wat allemaal misloopt bij Radial, net als de ex-spoorbaas Jo Cornu dat deed met de NMBS. Maar of hij het kan oplossen, hangt van veel factoren af.

Er mag niet veel mislopen of Radial loopt zich te pletter tegen de Amazons van deze wereld. Bovendien zal het nog enkele jaren duren voor het bijdraagt tot de winst van Bpost.

Niet geknipt

Van Gerven lijkt voor de beleggers niet de geknipte persoon om het vertrouwen in Bpost te herstellen. Toen hij in maart voor het eerst bekendmaakte dat hij zich in de overname van Radial had verslikt, zei hij meerdere keren dat hij 'niet in paniek was'. Vaak is dat de beste manier om beleggers in paniek te doen slaan, wat ook gebeurde.

Merkwaardig genoeg herhaalde hij die uitspraak in latere gesprekken en verklaarde hij zelfs dat Bpost op een brandend platform staat.

Eerlijkheid siert Van Gerven. Maar sommige van zijn uitspraken zijn nefast voor het beleggersvertrouwen.

Op de hoorzitting in het Parlement vorige week slaagde Van Gerven er evenmin in vastberaden over te komen. Tussen de lijnen liet hij duidelijk verstaan dat hij te veel voor Radial heeft betaald.

Op de vraag of hij met wat hij vandaag weet Radial nog zou overnemen, antwoordde Van Gerven bevestigend. Maar op de vraag of hij Radial zou overnemen tegen dezelfde prijs, antwoordde hij: 'Dat is iets anders'.

Eerlijkheid siert de mens. Maar dergelijke uitspraken zijn vaak nefast voor het beleggersvertrouwen. Van Gerven stelde tien dagen geleden bovendien ook nog eens fors zijn prognoses bij. Voor de periode 2018-2022 verwacht hij een bedrijfswinst tussen 390 en 440 miljoen euro. Dat betekent geen of amper winstgroei de volgende vier jaar. Dat is veel minder dan analisten hadden verwacht.

Obligatielening

Van Gerven heeft nu beslist een obligatielening uit te schrijven voor institutionele beleggers om het overbruggingskrediet voor Radial - 692 miljoen euro - te herfinancieren. Daarvoor organiseerde hij samen met andere directieleden van Bpost vorige week roadshows in meerdere Europese steden.

Morgen of overmorgen worden het bedrag en de doorlooptijd bekendgemaakt. Bpost kreeg enkele weken geleden een kredietrating A van het ratingbureau Standard & Poor's. Die bestempelt de postgroep als 'emittent van goede kwaliteit'.