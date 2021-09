'Van businessman ben ik professioneel bedelaar geworden'

In Antwerpen meert zondag het nieuwe ziekenhuisschip van de liefdadigheidsorganisatie Mercy Ships aan. Het is het grootste ter wereld. 'Afrikaanse presidenten staan in de rij om met ons samen te werken.'

De Global Mercy van de internationale hulporganisatie Mercy Ships deed er zo'n twee maanden over om van China - waar het schip werd gebouwd - naar Europa te varen. De bouw van het nieuwe 174 meter lange, twaalf dekken hoge en 37 ton wegende ziekenhuisschip duurde bijna zes jaar. In Antwerpen wordt het uitgerust met 200 ziekenhuisbedden en zes operatiezalen met apparatuur. Het ziekenhuisdeel is 7.000 vierkante meter groot.

Als alles klaar is, vertrekt het schip over zes maanden naar Dakar in Senegal. Daar zal het in 2022 gratis operaties en ziekenzorg aanbieden aan mensen die verstoken blijven van medische hulp. Daarna is Liberia aan de beurt.

'We kiezen voor landen die op de lijst van de armste ter wereld staan', zegt Bert van Dijk, de voorzitter van Mercy Ships Belgium die ook internationaal mee de lijnen uitzet. 'Benin, Togo, Sierra Leone, Guinee en Kameroen om nog enkele te noemen.' In Sub-Sahara heeft 93 procent van de bevolking geen toegang tot goede en betaalbare medische zorg. Wereldwijd worden ruim 5 miljard mensen daarmee geconfronteerd, waardoor jaarlijks bijna 17 miljoen mensen sterven. Een groot deel in Sub-Sahara.

Bert van Dijk Geboren in 1949 in het Nederlandse Putten, woont in Brugge met zijn Belgische vrouw Huguette Cornillie. Heeft vier kinderen en elf kleinkinderen.

Studeerde economie in Rotterdam en marketing aan Insead in het Franse Fontainebleau.

Werkte in topfuncties bij Bekaert, Volvo Cars, Begemann, Bombardier en Daimler vanuit België, Nederland, Duitsland, Japan en Canada.

Richtte in 2009 Mercy Ships Belgium op. Is ook voorzitter van Mercy Ships Global Association in Zwitserland, die 16 landenorganisaties coördineert en 400.000 privédonateurs en vele internationale sponsors telt. België staat in de top vijf.

'Ontwikkelingshulp en -samenwerking is vaak inefficiënt', zegt Van Dijk. 'Veel mensen storten er zich op met veel enthousiasme, maar onderschatten vaak de infrastructuur, ondersteuning, logistiek, veiligheid en continuïteit. De Amerikaanse Mercy Ships-oprichter Donald Stephens kreeg destijds het idee in een land aan te komen met een schip, de juiste mensen, goede apparatuur, voldoende medicijnen, medische materialen, eten en huisvesting om efficiënt aan de slag te kunnen. Vanuit Zwitserland en met de hulp van donors kocht hij in 1978 zijn eerste schip.'

Congo

Mercy Ships werkt vaak in moeilijke omstandigheden. 'Voor we naar een land varen, doen we twee jaar onderzoek om te kijken wat we kunnen doen', zegt Van Dijk. 'We willen er eerst en vooral welkom zijn, in alle veiligheid kunnen reizen en de juist infrastructuur opzetten. We moeten opvangcentra inrichten voor mensen die dagen reizen om tot bij ons te komen. En we willen lokale ziekenhuizen ondersteunen en trainingen aanbieden, zowel voor medische zorgverleners als voor het ondersteunend personeel.'

Mercy Ships begon in Guinee samen met het universitair ziekenhuis een opleiding voor tandheelkunde. Met de De­mo­cra­ti­sche Re­pu­bliek Con­go tekende de hulporganisatie onlangs een memorandum of understanding. 'Het is de eerste keer dat we goede afspraken maken met de Congolese regering en lokale organisaties. De president wil graag dat we zo snel mogelijk komen. Het regime is niet onbesproken, maar we doen niet aan politiek. We focussen op hulp voor mensen. Anders is er altijd een reden om iets niet te doen. Wij zoeken een reden om iets wel te doen.'

Van Dijk runt de Belgische tak van de van oorsprong Zwitserse ngo zo veel mogelijk als een bedrijf. 'Verlies kennen we niet', zegt hij lachend maar vastberaden. De 72-jarige Nederlander, die als topmanager werkte voor Bekaert, Volvo, Bombardier en Daimler, kwam twaalf jaar geleden voor het eerst met Mercy Ships in contact. 'De toenmalige voorzitter van de Nederlandse toeristenbond ANWB, die ook bestuurslid is van Mercy Ships Global en een goede kennis, vroeg me of ik geen zin had bestuurslid te worden en een Belgische eenheid op te starten. Mijn eerste reactie was: 'Wat moet ik daar?' Hij nodigde me uit voor een bezoek aan de Africa Mercy in Benin, het huidige schip van onze organisatie. Ik moest wel mijn vlucht zelf betalen (lacht). Toen ik daar het gigantische schip in de haven zag liggen, de honderden patiënten over de loopplank zag lopen en merkte hoe goed alles was georganiseerd, was ik verkocht. Ik heb zes maanden met mensen uit de sector gesproken om te kijken hoe je zoiets opzet, want ik had geen verstand van de charitybusiness. Met enkele enthousiaste vrijwilligers zijn we rond de keukentafel begonnen. Nu hebben we twee kantoren en 50.000 actieve donateurs.'

©Mercy Ships

Donateurs en vrijwilligers

'Het grote verschil met het bedrijfsleven,' zegt Van Dijk, die onbezoldigd werkt, 'is dat bijna alles draait op donateurs én vrijwilligers. Van businessman ben ik eigenlijk een professionele bedelaar geworden (lacht). Gelukkig kunnen we een mooi verhaal vertellen. Maar elke keer moet je de mensen overtuigen om je te steunen met geld, tijd, service of materiaal. Ik ben voortdurend op bedeltocht. De hele dag: 'Alstublieft, dankuwel. Het is bidden bijna. Maar wel fijn.'

Gekregen geld moet je goed beheren, vindt Van Dijk. Daarom keek hij heel streng toe op de financiering van de Global Mercy. De beslissing een tweede schip in de vaart te brengen voor de komende 50 jaar - naast de veel kleinere Africa Mercy - viel in 2013. 'Omdat we niet de beste ervaring hadden met de verbouwing van schepen als de Africa Mercy - een oude ferry - werd gekozen voor een nieuwbouw. We wilden niet starten voor 50 procent van de investering op onze bankrekening stond en schuldenvrij aan de operatie met het schip beginnen. Op het eerste gezicht was dat een onmogelijke opdracht. Maar ze is gelukt dankzij onze goede mensen en ons enorm internationaal netwerk. Daarna hebben we de hele wereld afgestruind op zoek naar de beste werf, die we vonden in China. De Zweedse rederij Stena bracht de technologische knowhow aan. Budgettair is alles goed gegaan. De Global Mercy wordt het grootste privéziekenhuisschip ter wereld. Enkel de Amerikaanse marine heeft grotere.'

Het schip zal zo'n 200 miljoen dollar kosten: 140 miljoen voor het casco, 60 miljoen voor de inrichting, de IT en de medische apparatuur. Met het tweede schip stijgen de jaarlijkse operationele kosten voor brandstof, onderhoud, medicijnen en vooral voor de programma's exponentieel. Voor de Africa Mercy schommelen ze rond 20 miljoen euro per jaar. Voor de grotere Global-zus wordt het mogelijk het dubbele.

'Gelukkig zijn alle mensen aan boord - medici, ondersteunend en maritiem personeel - vrijwilligers', zegt Van Dijk. 'Zelfs de kapiteins die om de zoveel maanden afwisselen. Al moet je die volgens het internationaal recht 1 dollar per maand betalen.'

'De grote uitdaging is vrijwilligers te vinden', zegt Van Dijk. 'Jaarlijks hebben we er zo'n 1.200 nodig. Dankzij hen spaar je al vlug 60 miljoen euro per jaar uit. Maar met het nieuwe schip, dat 640 in plaats van 450 bemanningsleden telt, zullen we er jaarlijks meer dan 3.000 nodig hebben. Dat betekent dat je het hele jaar door vrijwilligers moet selecteren uit meer dan 50 landen. Hr is dus heel belangrijk.'

De enige vrijwilligers die worden betaald, zijn de 200 dagwerkers: lokale mensen die tijdelijk worden gerekruteerd op de plaats waar het schip aanmeert. Vaak zijn het studenten die Engels spreken en voor de dokters aan boord de lokale dialecten van de patiënten vertalen. 'Die dagwerkers betalen we volgens de lokale normen. Ze mogen aan boord eten en doen dat graag. Om 450 vrijwilligers, 200 dagwerkers en de patiënten aan boord van de Africa Mercy te voeden heb je 2.000 maaltijden per dag nodig. We hebben aan boord een flinke keuken nodig (lacht).'

Het andere schip, de Africa Mercy, heeft een erkende school aan boord, met een 50-tal kinderen van vrijwilligers die voor een langere periode komen werken en hun gezin meebrengen. De leerkrachten zijn vrijwilligers. Sommige vrijwilligers geven hun job op, laten zich sponsoren en blijven soms jaren op het schip. Voor elke functie is een minimale dienstperiode gevraagd. Voor chirurgen is dat twee of drie weken. 'Voor hen willen we eerste klasse medische kwaliteit. Dokters die zondagavond aankomen, moeten maandag kunnen starten met dezelfde apparatuur als thuis', zegt Van Dijk.

Het regime aan boord is streng: geen alcohol, een rookverbod en om 10 uur 's avonds moet iedereen binnen zijn. Slapen gebeurt soms met zes in een cabine. Dat is niet evident als mensen dag- en nachtdiensten hebben. Ook aan de veiligheid is gedacht. Het eten aan boord nodigt ook ongenode gasten uit, die via touwen aan boord proberen te klimmen. Om dat te vermijden patrouilleert een achttal Gurkha's op het schip, Nepalese elitemilitairen van het Britse leger. 'De beste bewakers ter wereld', zegt Van Dijk.

Om naar Antwerpen te varen - het is de eerste keer dat Mercy Ships met een schip naar Europa komt - moest de Global Mercy door het Suezkanaal. Dat kost 300.000 euro. Van Dijk sprak zijn netwerk aan en de Egyptisch president al-Sissi gaf Mercy Ships een uitzondering waardoor het niet moest betalen.

Presidenten op een rij

Mercy Ships gaat haar nieuwe schip volgend jaar showen op een conventie van Noord-Afrikaanse landen in Senegal. Daar zullen veel Afrikaanse staatshoofden aanwezig zijn. Van Dijk: 'Ook op de Africa Mercy kregen we er veel op bezoek. Ik vroeg ooit aan de president van Benin waarom hij koos voor Mercy Ships en waarom we zoveel steun kregen. 'Because you are so visible', antwoordde hij. Je neemt een groot deel van de haven in beslag, er staan duizenden mensen te wachten op hulp, het schip en de operaties zijn zichtbaar. Zo kan ik politiek onze steun verantwoorden en duidelijk maken. We doen niet aan politiek, maar die zichtbaarheid geeft mensen hoop. Want er is veel wanhoop in die regio's.'

Van Dijk stoort zich soms aan de blinde focus van bedrijven op groei en winst, ook al werkte hij jaren voor ambitieuze multinationals. 'Ik heb het goed en heb geen recht van spreken, maar misschien moeten we toch meer oog hebben voor de dingen waarin we op de langere termijn moeten investeren. Erop toezien dat niet alles direct naar de aandeelhouders gaat. Met een halve dag winst van de grote vijf - Amazon, Apple, Alphabet, Facebook en Microsoft - kunnen we zo'n schip bouwen. Misschien wel twee.'

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een must, vindt hij. 'Afrika ligt op een paar uur vliegen van hier. We laten daar grote kansen schieten. Onderwijs en medische zorg vormen de basis van de ontwikkeling van een land, maar we hebben daar veel te weinig oog voor. In 2050 wonen 2,5 miljard mensen in Afrika. Eind deze eeuw zal Afrika 40 procent van de wereldbevolking uitmaken. Dat zijn onze buren. Maar velen willen een return over drie jaar zien. Onze visie is vaak te kortzichtig. We moeten meer op de lange termijn denken. Dat zijn we een beetje verleerd.'

Kritiek

Mercy Ships, maar ook andere organisaties, krijgt uit sommige hoeken kritiek omdat het als 'rijke blanken' de 'arme zwarte bevolking' gaat helpen zonder veel interactie of structurele hulp voor de lokale mensen. Modern kolonialisme, zeg maar. Van Dijk: 'We proberen te vermijden dat het zo overkomt. In Kameroen ontmoette ik een dokter die heel wantrouwig was, maar toen hij zag wat we allemaal gratis deden, werd hij een grote fan. In de hoofdstad kreeg hij die mensen niet over de vloer. Meer en meer Afrikanen melden zich aan als vrijwilliger en we doen veel projecten met lokale organisaties om medisch zorg duurzaam te verbeteren.'

Ook de hoge vergoedingen van de Amerikaanse stichter van Mercy Ships en verschillende Amerikaanse operationele mensen - van 100.000 tot 300.000 dollar per jaar - doen wenkbrauwen fronsen. Van Dijk: 'Een heel moeilijk thema. In tegenstelling tot Europa is dat in de VS niet ongebruikelijk. Maar vanuit Europa dragen we daar geen cent aan bij. Sommige mensen zijn echter zo belangrijk voor de fondsenwerving dat je ze niet kan missen. Je wilt continuïteit van de giften en dan moet je goede mensen hebben. Die moet je voor een stuk betalen. In de VS halen we veel geld op. Ik werk zelf al twaalf jaar als vrijwilliger. Maar soms krijg ik de indruk dat je moet meelijden als je aan charity doet.'