Verdeler van reclamefolders gooit zich op de 'last mile'

CityDepot-medewerkers aan de slag in Hasselt.

Bpost verkoopt zijn distributiedochter CityDepot aan BD MyShopi, in ons land marktleider in het verdelen van reclamefolders. Die wil zich ook profileren met stadsleveringen voor bedrijven.

In mei 2015 kondigde het postbedrijf Bpost aan een belang te nemen in het stadsdistributiebedrijf CityDepot. Het zou uitgroeien tot een volledige dochter van het postbedrijf. Maar 4,5 jaar later neemt Bpost afscheid van CityDepot.

Het bedrijf valt voor een onbekend bedrag in handen van het relatief onbekende BD MyShopi. Dat bedrijf waakt er met 380 werknemers nochtans over dat tal van huis-aan-huisbladen in 4,5 miljoen brievenbussen vallen.

Binnenstad

BD MyShopi voegt daar nu de activiteiten van CityDepot aan toe. Het Hasseltse bedrijf profileert zich met het transport van goederen in binnensteden. Het herverpakt grote logistieke leveringen in depots aan de rand van zes grote Belgische steden.

Het gaat om Antwerpen, Brussel, Hasselt, Gent, Charleroi en Luik. Het brengt ze met meer milieuvriendelijke alternatieven naar de binnenstad. Het claimt dat het dagelijks 40 voertuigen op de baan heeft, die 1.000 leveringen afronden.

Reclamefolders

Met de verkoop van CityDepot stelt zowel BD MyShopi als Bpost zijn strategie op punt. Bpost wil scherpstellen op zijn leveringen van pakketjes aan reguliere klanten. BD MyShopi focust er net op de logistieke zorgen van bedrijven weg te nemen. ‘We hebben 22 depots. We krijgen daar nu palletten met reclamefolders binnen. We herverpakken die en bezorgen ze aan ons netwerk van zelfstandigen, die ze op de bus doen’, aldus CEO Raf Lambrix.

De activiteiten van CityDepot lopen daar parallel mee. ‘We krijgen palletten binnen, die we herverpakken en waarvan we de inhoud verder schuiven. Of het folders zijn of goederen, dat maakt niet veel verschil’, stelt Lambrix.

Schoonmaak

Met de overname van CityDepot komen er wel heel andere soorten klanten bij. Een voorbeeld is BOMA, dat schoonmaakproducten verdeelt. Dat bedrijf wil schoonmaakploegen in de binnenstad kunnen beleveren, zonder zich zorgen te moeten maken over de toenemende regelgeving.

Stadsbesturen maken het hart van hun stad steeds autoluwer, wat leveringen bemoeilijkt, zegt Lambrix. En zelfs als voertuigen toch nog de stad in mogen, moeten die steeds duurzamer zijn. Hij is er van overtuigd dat CityDepot een extra groeimotor wordt voor zijn bedrijf.

Toch erkent hij ook dat het stadsdistributiebedrijf tot nog toe moeite had om volume te draaien. Dat vertaalde zich in verliezen: het nettoverlies bedroeg in 2018 net geen 3 miljoen euro. Het bedrijf zuiverde in juli de verliezen nog aan met een kapitaalronde van 7,3 miljoen euro.

Synergieën

Voor BD MyShopi wordt het zaak het volume op te drijven en de kosten onder controle te krijgen. Het bedrijf is van plan de knowhow van CityDepot uit te rollen over zijn landelijk netwerk van 22 depots. Tegelijk mikt het op synergieën, bijvoorbeeld in de regio’s waar er zowel depots van BD MyShopi als CityDepot zijn.