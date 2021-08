Verhoogde winstprognose Bpost kan beleggers niet bekoren

Realitycheck bij Bpost. Resulteerde de verhoogde winstprognose initieel in een koersopstoot, dan lijkt die nu ook de aanleiding te zijn van een duik van 15 procent.

De koerswinst bij Bpost was van korte duur. Nadat het postbedrijf donderdagavond goede kwartaalresultaten kon voorleggen, klom het aandeel vrijdagochtend met een kleine 10 procent tot 10,42 euro. Maar dat enthousiasme bekoelde snel na een ontnuchterende call met het management. Nog geen vijf uur later is het aandeel alweer 15 procent gezakt.

De nieuwe CEO Dirk Tirez was donderdag opgetogen over de comeback van het postbedrijf. In het tweede kwartaal boekte Bpost 1,0379 miljard euro omzet, 1,4 procent minder in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, maar wel bijna perfect in lijn met de verwachtingen van analisten. De bedrijfswinst steeg wel, met 31,6 miljoen euro naar 106,6 miljoen euro. Duidelijk beter dan de 94 miljoen euro die analisten hadden vooropgesteld.

Verhoogde winstprognose

340 miljoen Als gevolg van de sterke resultaten van het tweede kwartaal verhoogt Bpost de winstprognose voor 2021 tot boven 340 miljoen eruo.

Bpost liet zich ook positief uit over de rest van het jaar. 'Als gevolg van de sterke resultaten in het tweede kwartaal en op basis van de normalisering van de e-commerce-activiteiten voor de rest van het jaar verwachten we dat de bedrijfswinst dit jaar boven 340 miljoen euro uitkomt', zei Tirez. In mei had de CEO een winst van 'minstens 310 miljoen' voorspeld. Dat zou meteen het niveau zijn van 2019. Analisten hadden de lat ondertussen al op 337 miljoen gelegd.

Tijdens een conferencecall vrijdagochtend begonnen analisten door te vragen over die prognose. 340 miljoen winst over heel 2021 impliceert, na de sterke eerste helft van het jaar, maar 120 miljoen winst in de tweede helft van het jaar. Waarop Tirez zei dat hij het tijdens het tweede kwartaal opgeveerde briefvolume in het derde en vierde kwartaal weer ziet verzwakken tot een jaar-op-jaarkrimp van ongeveer 10 procent. 'En dat is heel anders dan de trend in het eerste en tweede kwartaal.'

We denken dat de hoger dan verwachte bedrijfswinst voor een belangrijk deel te danken is aan eenmalige positieve effecten. Frank Claassen Analist Degroof Petercam