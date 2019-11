Verrassende peoplemanager moet toekomst Bpost bewaken

Toen Jean-Paul Van Avermaet woensdag werd voorgesteld als de nieuwe CEO van Bpost, kreeg hij meteen televisiecamera’s op zich gericht. Op de eerste vraag - de prijs van een postzegel - kon hij niet antwoorden. Maar wie de 52-jarige handelsingenieur kent, weet dat dat hem geen tweede keer zal overkomen.

De topmanager is doorgaans prima op de hoogte van de details in de bedrijven waar hij de leiding heeft, omdat hij nauw de vinger aan de pols houdt. Toen hij directeur was van het cateringbedrijf Carestel ging hij er regelmatig ’s ochtends vroeg in een snelwegrestaurant ontbijten en kende hij wel de prijs van een kop koffie of een schotel balletjes in tomatensaus.

Ook bij het bewakingsbedrijf G4s kende hij het reilen en zeilen op de werkvloer goed. Hij bezocht afdelingen in heel het land en nodigde medewerkers uit voor ontbijtsessies om te weten te komen wat er leefde. Om zich in te leven in de job van bewakingsagent liep hij een dag mee, volledig incognito dankzij een baardje en een pruik. Schrik dus niet als hij op een ochtend met een postzak staat te zeulen, zegt een voormalige collega.

Dat de manager die carrière maakte in catering en bewaking de leiding van het nationale postbedrijf in handen krijgt, was voor velen een verrassing. Maar er is een rode draad in al die jobs: het zijn dienstverlenende bedrijven met veel personeel. Wie hem kent, noemt Van Avermaet geknipt voor de job. Hij is zeer klantgericht en zal altijd een oplossing vinden. Nee staat niet in zijn woordenboek. Tegelijk is hij een echte peoplemanager.

‘Intelligent en sluw’, omschrijft een voormalige naaste medewerker hem. ‘Hij heeft zeer snel inzicht in dossiers.’ Een cijferaar ook. ‘In een groep is hij altijd de eerste die uit stapels Excel-tabellen de juiste informatie kan halen.’ En, misschien ook nuttig voor Bpost, hij zet hard in op de ontwikkeling van nieuwe activiteiten en technologie.

Mijn werk is mijn hobby

Speciale hobby’s of passies zijn niet bekend. Mijn werk is mijn hobby, is zijn devies. Dat mogen we letterlijk nemen. De topmanager is zeven dagen op zeven bezig. Een medewerker die om 4 uur ’s ochtends een bericht stuurt over een doorbraak in een belangrijk dossier, krijgt meteen een ‘duimpje’ terug.

Een overheidsbedrijf leiden is al jaren zijn droom. Een kennis van Van Avermaet

Na de klassieke kantooruren en in de weekends netwerkt Van Avermaet. Al jarenlang schuimt hij evenementen af. Het meest in het oog springend is zijn betrokkenheid bij de werkgeversorganisatie Voka, waar hij een merkwaardig parcours aflegt: van voorzitter van Oost-Vlaanderen, over voorzitter Metropolitan (Brussel) tot nu voorzitter van Vlaams-Brabant. ‘Een parcours waardoor hij genoemd wordt als toekomstige voorzitter’, zegt de ene. ‘Zo garandeerde hij dat hij in alle cenakels bekend was’, zegt een andere.

Zijn Voka-mandaten hebben zijn adresboekje in het bedrijfsleven fors uitgebreid. Maar ook bij de overheid kent Van Avermaet de weg. De beveiligingssector is dan ook sterk gereguleerd en vaak zijn overheden klant. Het grote publiek kent hem nog niet als een captain of industry. ‘Van Avermaet? Een goeie gast, maar dit toont aan dat de aantrekkingskracht van Bpost sterk gedaald is’, klink het in de Wetstraat. De plafonnering van de CEO-lonen bij overheidsbedrijven zou sommige topkandidaten weghouden, valt te horen.

Smet op blazoen

Voor Van Avermaet is de leiding van Bpost wel de hoofdprijs. ‘Een overheidsbedrijf leiden is al jaren zijn droom’, zegt een kennis. ‘Zijn benoeming is geen verrassing. Kijk naar de andere mandaten die hij opnam: niet bij beursgenoteerde bedrijven of multinationals. Wel bij De Lijn, Festival van Vlaanderen, het Agentschap Integratie en Inburgering... Hij koos er altijd voor een maatschappelijke rol op te nemen.’ Hij zette zich bij Voka en G4S in voor thema’s als diversiteit, gelijke kansen en het gebruik van laaggeschoolden.

Een pijnlijke smet op zijn blazoen is dat Carestel veroordeeld werd tot een zware boete wegens uitbuiting van schoonmaakpersoneel in de toiletten van snelwegrestaurants toen Van Avermaet er CEO was. Hij liet verstaan niet op de hoogte te zijn van de praktijken van een onderaannemer, die beschouwd werden als hedendaagse slavernij.

Toch is hij geen CEO in een ivoren toren. Collega’s omschrijven hem als iemand die weinig geeft om de status of de grandeur van de CEO-titel. De inrichting van zijn bureau is niet beter dan die van andere medewerkers.

Toch is hij niet altijd de gemakkelijkste baas om voor te werken, klinkt het. ‘Hij is streng en kan het niet hebben als iemand onvoorbereid naar een vergadering komt. Maar hij kan mensen motiveren om net dat beetje meer te doen.’ Zijn eerste tv-interview typeert hem, vindt een topmanager. ‘Terwijl zijn voorganger het had over Bpost als een burning platform, gaf hij een positieve toekomstvisie. Hij gaat dat goed doen.’