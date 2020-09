Versluys Groep bouwt uitbreiding luchthaven Oostende

Als eerste project zal Versluys Logistics logistieke magazijnen bouwen voor de luchthaven van Oostende. De uitbreiding ervan is nodig door de sterke stijging van het cargovolume van de luchthaven. Sinds de coronacrisis is er veel vraag naar luchtcargocapaciteit.

'Door de sterk groeiende onlineverkoop is de vraag naar logistiek vastgoed amper bij te houden. De overeenkomst die we gesloten hebben met de luchthaven van Oostende biedt ons de opportuniteit om de komende jaren in dit snel groeiende marktsegment te evolueren tot een toonaangevende speler', zegt CEO Bart Versluys.