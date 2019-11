'Via Alibaba kunnen kmo's goedkoop naar China exporteren'

‘Singles Day belangrijker dan Black Friday’

Brouwerij Huyghe uit Melle scoort met zijn dure speciaalbier Delirium Tremens in China. Op de winkelfeestdag Singles Day ging de internetverkoop door het dak.

Op 11 november, de belangrijkste Chinese handelsdag van het jaar, verkocht de Chinese e-commercereus Alibaba voor 38 miljard dollar aan producten. Ook de bieren van Huyghe, die via meerdere kanalen te koop zijn in China, deden het goed in de Alibaba-webshop. ‘Wij hebben in één dag 2.500 kartons van 24 flesjes verkocht. Dat is gigantisch’, zegt Alain De Laet, de topman van Brouwerij Huyghe.

De Chinese markt is almaar belangrijker voor de brouwer. Dit jaar verwacht die 11 miljoen euro omzet te draaien in China, goed voor een kwart van de totale omzet. Naast de fruitbieren slaat ook Delirium Tremens, bekend van de roze olifant, aan in China. ‘De Chinezen zijn verzot op dat olifantje’, zegt De Laet.

Huyghe verkoopt intussen 40 procent van zijn bieren in China online. ‘Een Chinees koopt enorm veel op internet, en alles loopt via Alibaba.’ Dat Delirium Tremens best prijzig is, blijkt in China een verkoopargument. ‘Als Chinezen geld hebben en uitgaan, willen ze gezien worden.’

Brouwerij Huyghe verkoopt ook in de VS goed, maar niet zoals in China. ‘11/11 in China is voor ons belangrijker dan Black Friday. In Amerika moet alles via een distributeur. Wij kunnen zelf niet verkopen aan internetplatformen.’ De Amerikaanse president Donald Trump bezorgt De Laet nog meer rugwind in China. ‘Door de handelsoorlog willen Chinezen geen Amerikaanse craftbieren meer kopen. En dat zijn onze grootste concurrenten.’