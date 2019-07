Volvo legt autotrein in van China naar Gent

Met een nieuwe treinverbinding naar China versterkt Gent zijn positie als draaischijf voor Volvo.

Met het nodige vuurwerk is donderdag in Gent een nieuwe treinverbinding ingehuldigd om Volvo's naar China te vervoeren. De trein, die 190 ingepakte Volvo's kan vervoeren, rijdt voortaan twee keer per week van de havenstad Xi'an, in het centrum van China, naar het Kluizendok vlak bij de Gentse Volvo-fabriek.

Door de nieuwe treinverbinding vervoeren we onze auto's 30 dagen sneller dan met de boot. Stefan Fesser Fabrieksdirecteur Volvo Gent

Volvo had in 2017 al een spoorverbinding naar China opgestart, maar die treinen reden van het Noord-Chinese Daqing naar Zeebrugge, waarna de Volvo's nog per vrachtwagen naar Gent werden gevoerd.

Bovendien bracht de oude treinverbinding alleen Volvo's van China naar België, maar niet in de omgekeerde richting. Nu brengt de trein XC60's van China naar België, en XC90's, V90's en V60's terug naar Xi'an. Vanuit Gent worden de auto's dan verder met de trein naar Italië en Zweden gebracht.

Door de verschuiving naar de trein haalt Volvo naar eigen zeggen jaarlijks 5.000 camions van de weg. 'We willen onze auto's zo snel mogelijk bij de eindklant brengen', zegt Stefan Fesser, de fabrieksdirecteur van Volvo Gent. 'Door de nieuwe treinverbinding vervoeren we onze auto's 30 dagen sneller dan met de boot. De trein is gewoon sneller én stipter.'

Hybride

Opmerkelijk is dat de trein niet in één ruk naar China rijdt. Van Gent naar Polen rijdt de trein als open 'roro' (roll-on-roll-off)-trein. Aan de Poolse grens, waar de spoorbreedte anders is, worden de Volvo's op een containertrein overgeladen. Door dat hybride systeem kunnen in de toekomst ook andere bedrijven uit de Gentse haven hun producten met de trein naar China laten transporteren.

China is het startpunt van de nieuwe Zijderoute. Zhai Ruopeng ITL Group

De Gentse haven sluit zo aan bij het grote 'One Belt, One Road'-initiatief. 'China is het startpunt van de nieuwe Zijderoute', loofde Zhai Ruopeng, de topman van de ITL Group uit Xi'an, tijdens een toespraak in het Chinees het grote logistieke project van de Chinese regering.