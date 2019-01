'Vroeger laden en later lossen kan fileleed fors verminderen'

De logistieke sector wil dat laad- en losplaatsen in distributiecentra en fabrieken langer openblijven. 'Zo kan je zonder veel investeringen het fileleed in ons land drastisch verminderen. Buiten de spits is de Antwerpse haven meestal een spookstad.'

Op de Antwerpse linkeroever zijn de Oosterweelwerken gestart en verwacht wordt dat de impact van die gigantische werf op het verkeer in en rond Antwerpen al over enkele maanden voelbaar zijn zal.

Dat betekent dat het Antwerpse fileprobleem nog erger zal worden dan het nu al is. De logistieke sector houdt zijn hart vast en roept iedereen die met logistiek te maken heeft, op tot actie. Ze pleit ervoor om alle belangrijke laad- en losplaatsen open te houden van 's morgens 6 uur tot 's avonds 22 uur.

Onze wegen zijn de helft van de tijd onderbenut. Voor 7 uur en na 19 uur is de Antwerpse haven meestal een 'spookstad'. Dirk Lannoo Voorzitter van het Vlaams Logistiek Verbond en directeur bij Katoen Natie

'Onze wegen zijn de helft van de tijd onderbenut', zegt Dirk Lannoo van het Vlaamse Logistiek Verbond. Het VLV vertegenwoordigt 80 procent van alle logistieke bedrijven in Vlaanderen. 'Nu zie je op onze wegen gigantische verkeerspieken tussen 7 en 9.30 uur en tussen 16 en 19 uur. De meeste trucks laden of lossen immers tussen 8 en 10.30 uur en tussen 14 en 16.30 uur. Voor 7 en na 19 uur is de Antwerpse haven meestal een spookstad. In het Gentse is de Kennedylaan, een van de belangrijkste aan- en afvoerroutes naar de haven van Gent, dan zo goed als leeg.'

Fileleed

Volgens Lannoo, die al decennia de logistieke lijnen uitstippelt bij logistieke reus Katoen Natie, zou het daarom goed zijn om het vrachtverkeer in ons land meer te spreiden en alle belangrijke laad- en losplaatsen op grote haventerminals, belangrijke fabrieken en grote distributiecentra open te houden van 6 uur 's morgens tot 22 uur 's avonds. 'Het is geen mirakeloplossing, maar je zal er wel een stuk van het fileleed kunnen mee opvangen.'

Ook topman Gert Bervoets van H.Essers, na Katoen Natie de grootste logistieke specialist van ons land, vraagt zich af waarom grote bedrijven die continu produceren niet continu kunnen lossen en laden. 'Hun los- en laadplaatsen vormen toch een onderdeel van een grote fabriek of een overslagcentrum die wel bijna allemaal in minstens twee ploegen werken.'

Geen zeven op zeven

Ook de transportsector vindt het een probleem. Topman Marc Geerts van de Antwerpse transportfirma Corneel Geerts: 'Aan de waterkant worden schepen in de haven 24 uur op 24, zeven dagen op zeven, gelost en geladen. Aan de landzijde is het tijdsvenster waarbinnen we kunnen lossen en laden echter meestal beperkt tot ongeveer zes uur: vanaf 8 uur 's morgens tot maximaal twee, drie uur in de namiddag. Daarna moet je bij veel bedrijven uit de chemie of in de retail niet meer afkomen met je truck.'

Veel bedrijven hanteren volgens Geerts bovendien 'slots' waarbinnen je bepaalde goederen kunt leveren. 'Bij sommige retaildistributiecentra moet je verplicht dat product op dat uur en een ander product op een ander uur leveren, omdat ze hun magazijn zo efficiƫnt mogelijk willen laten werken. Op die manier verschuiven ze de extra kosten naar de transporteur. Maar voor ons betekent dat vaak drie keer rijden per dag naar dezelfde locatie, dus meer files.'

Bij sommige retaildistributiecentra moet je verplicht dat product op dat uur en een ander product op een ander uur leveren. Op die manier verschuiven ze de extra kosten naar de transporteur. Corneel Geerts Transportfirma Geerts

Geerts, die een 200-tal trucks uitbaat, schat dat slechts 10 procent van alle laad- en losplaatsen in ons land open is tussen 6 en 22 uur. 'Langere openingstijden betekent ook werken met twee ploegen en dat kost geld.'

Topman Leo Salaerts van de logistieke groep Distrilog baat 400 trucks en verschillende distributiecentra uit. '90 procent van het transport vindt inderdaad tussen 8 en 16.30 uur plaats. Langere openingsuren voor laad- en losplaatsen kunnen alleen maar werken als de hele industrie, de haven en de logistiek de maatregel invoeren. Wij zijn open van 6 tot 22 uur, maar de meeste grote distributiezones niet. Bij grote spelers als Soudal of Carrefour moet je na zeven uur niet meer komen lossen of laden.'

Sensibilisering

In de Antwerpse haven zijn volgens Lannoo slechts vier van de dertien containerterminals en containerdepots 24 uur op 24 open. 'Dat moet veranderen. Ook de grote spelers met de grote transportvolumes - in de chemie, de oliedistributie, de Sidmars, Lhoists en Sibelco's van deze wereld - moeten in gang schieten. Daarvoor is een sensibilisering nodig.'

Volgens Geerts kan de overheid daarbij helpen. 'Ze zou korting kunnen geven op nachtarbeid, ploegenwerk of overuren in de distributie of de kilometerheffing voor transporteurs verlagen buiten de spitsuren. Er zijn veel maatregelen mogelijk om het verkeer meer te sturen en dat hoeft niet noodzakelijk veel te kosten.'

450.000 euro Fileleed Het fileleed in en om Antwerpen kost transporteur Corneel Geerts jaarlijks 450.000 euro

Het fileleed in en om Antwerpen kost Geerts een slordige 450.000 euro per jaar. 'We rekenen die onproductieve uren en het inzetten extra trucks door aan de klanten. Maar iemand betaalt het wel. Voor alle transportbedrijven en logistieke spelers samen loopt het extra kostenplaatje door de files in de honderden miljoenen. Daarom zou het interessant zijn die extra kosten transparant te maken, zodat iedereen geneigd is om iets te veranderen en flexibeler te gaan werken.'

'Een derde van onze vloot rijdt 's nachts', zegt Gert Snel van het transportbedrijf Snel Logistics. 'Met de spreiding van de los- en laaduren win je twee keer. Want het leidt ook tot een betere spreiding van de logistieke mensen die naar het werk komen.'

'Onze magazijnen zijn bijna allemaal 's nachts bereikbaar', zegt Bervoets van H.Essers. 'Maar als we zelf met onze trucks moeten leveren aan klanten hebben we vaak problemen, want het gros van de laad- en losplaatsen is 's nachts niet open. Nachtwerk is natuurlijk duurder.'

Ploegen

'De meerkosten van ploegenwerk zijn niet dramatisch', zegt Lannoo. 'Wat wel dramatisch is, is constant in de file staan. 'Als wij door de files en de beperkte openingstijden telkens maar 17 in plaats van 18 palletten per truck kunnen leveren - omdat we met het laatste telkens moeten terugkeren - dan kost ons dat evenzeer geld. Want om die palletten wel op tijd te leveren, moeten we geen 100 maar 106 trucks inzetten. Wat nog meer files veroorzaakt.'

Colruyt zegt voorstander te zijn van een spreiding buiten de klassieke leveringsuren voor het beleveren van de winkels. Waar mogelijk wordt 's nachts geleverd.