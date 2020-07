WDP en Montea krijgen te duchten concurrent

Prologis is wereldwijd aanwezig in 19 landen met in totaal zo'n 90 miljoen vierkante meter logistiek vastgoed.

Prologis, de wereldleider in logistiek vastgoed, verdubbelt zijn aanwezigheid op de Belgische markt.

De Amerikaanse reus Prologis neemt zes sites van AG Real Estate, de vastgoedtak van de verzekeraar AG Insurance, over. De magazijnen in Luik, Beersel en Kontich zijn vandaag al verhuurd aan klanten van Prologis: Skechers in Herstal, DHL en Solucious in Beersel en Carrefour in Kontich.

Het gaat om 157.500 vierkante meter logistieke faciliteiten op strategische assen. De overname van een perceel van 8 hectare biedt nog een ontwikkelingspotentieel van 45.000 vierkante meter.

Het overnamebedrag werd niet bekendgemaakt. In de markt circuleren bedragen van 130 tot 150 miljoen euro. Investeerders zijn bereid om op toplocaties een rendement van minder dan dan 5 procent op hun initiële investering te aanvaarden.

Ondervertegenwoordigd

België is een belangrijke draaischijf in de Europese logistiek. Prologis is hier al jaren ondervertegenwoordigd. Zeker omdat Prologis zich precies in Europa focust op de drukste logistieke corridors.

'De vraag naar hoogwaardige logistieke gebouwen in de buurt van de consumentencentra neemt sterk toe. Deze transactie in België past daarom perfect in onze uitbreidingsstrategie', licht Jack Geurtjens, directeur Transactions Northern Europe bij Prologis, de deal toe.

AG Real Estate

AG Real Estate verkoopt de zes sites omdat het zich voor logistiek vastgoed nog meer wil toeleggen op zijn joint venture voor logistiek vastgoed met Heylen Group, de vastgoedtak van de Kempense serie-ondernemer Wim Heylen.

WDP en Montea, de twee beursgenoteerde specialisten, krijgen er met de aangescherpte interessse een te duchten concurrent bij. Globaal zijn ze veel kleiner dan Prologis. De portefeuille van de Amerikanen wereldwijd is in vierkante meter ruim tien keer zo groot als die van WDP en Montea samen. Eerder uitte ook Goodman grotere ambities op de Belgische markt.

WDP en Montea wegen op de Belgische markt zwaarder met een portefeuille in eigen land van respectievelijk 1,8 miljoen en 0,7 miljoen vierkante meter.

Prologis is wereldwijd eigenaar, inclusief samenwerkingsverbanden en de ontwikkelingspijplijn, van 89 miljoen vierkante meter logistiek vastgoed in 19 landen, gewaardeerd op 45 miljard euro.

AG Real Estate beheert in België een portefeuille van 6 miljard euro, voor eigen rekening of voor derden.