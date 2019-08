Water nog te diep voor grote Vlaamse havenfusie

Een jaar geleden leek er schot te zitten in het idee van een verregaande samenwerking van de twee grootste Vlaamse zeehavens. De plannen kregen meer vaart na de fusie van de concurrerende havens van Gent, Vlissingen en Terneuzen. Met de aanstelling van een consultant en een advocatenbureau leek zelfs de piste van een volledige fusie van Antwerpen en Zeebrugge op tafel te liggen.

Maar zo ver willen ze vandaag in Zeebrugge niet meer gaan. In een gesprek met het transportmagazine Flows verklaarde de Brugse burgemeester De fauw (CD&V) woensdag dat de verschillen te groot zijn. Onder meer het personeelsstatuut in beide havens en de verschillende strategische doelstellingen maken dat het water te diep blijft.