'We hebben onze lessen getrokken uit het Essers-bos'

De Limburgse logistieke groep H. Essers investeert 40 miljoen euro in de overname van een spoorterminal, een splinternieuw hoofdkwartier en 40.000 m2 magazijnen op een aangrenzend industrieterrein waar opnieuw... een bos op staat. Maar dit keer is van natuurgebied geen sprake.

Als vanouds blijft het Limburgse bedrijf H.Essers, sinds de sluiting van Ford Genk de grootste private werkgever van Limburg, groeien in een tempo van 5 tot 10 procent per jaar. Om de groei aan te houden moet het fors investeren. Voor de komende jaren heeft het logistieke bedrijf, dat nog steeds voor 100 procent in handen is van de familie Essers, een masterplan klaarliggen, waarbij het zijn hoofdvestiging in Genk uitbouwt tot wat het H. Essers Valley noemt. Het prijskaartje bedraagt 40 miljoen euro.

De expansie komt deels als alternatief uit de bus voor de gemiste uitbreiding op het omstreden zogenaamde Essers-bos. Ze bestaat uit vijf delen: de overname van de ETG-spoorterminal op een boogscheut van het hoofdkwartier, een verdubbeling van het IT-gebouw in Winterslag met 40 extra IT’ers, de bouw van nieuwe magazijnen aan de andere kant van de E314, extra koelopslag voor geneesmiddelen en een splinternieuw hoofdkantoor. Dat laatste kost op zich al 15 miljoen euro.

De Euroterminal Genk (ETG) - vier sporen over 600 meter - was voor 70 procent in handen van de private spoorvervoerder Lineas, en voor 30 procent van de Limburgse investeringsmaatschappij LRM. De terminal wordt volledig overgenomen en omgedoopt tot H. Essers Railport Genk. ‘80 procent van de terminal werd al door onze vracht ingenomen, met vijf keer per week een rit naar onze hub in Roemenië en sinds kort ook drie keer per week naar Triëst’, vertelt CEO Gert Bervoets.

‘Van daaruit gaat het ook over het water naar Griekenland en Turkije. Maar we wilden de handling op de terminal onder eigen controle brengen.Zo hebben we de koudeketen en de beveiliging van onze vrachten beter in handen. Steeds meer klanten vragen dat.’

Steeds verder

Al meer dan tien jaar specialiseert H. Essers zich in drie logistieke nichesegmenten: de behandeling en het transport van geneesmiddelen, chemicaliën en diefstalgevoelige goederen, zoals elektronica en sportschoenen. Daarvoor heeft de groep naast aangepaste magazijnen ook opleggers en containers waarvan de koeling en de vergrendeling vanuit een centrale controlekamer in de Roemeense hub worden aangestuurd. Daarbij rijdt H.Essers ook steeds verder, niet alleen met vrachtwagens, maar ook met treinen en schepen. Tot ver buiten Europa, zelfs tot in Turkije, Dubai, Mongolië en China.

‘Files en milieuvereisten dwingen ons steeds meer richting alternatief vervoer, via spoor en water’, licht Bervoets toe. De gemiddelde snelheid van onze vrachtwagens is in België de voorbije twee jaar met 10 procent gedaald. Met het klimaatvraagstuk wordt dat alleen maar nijpender. We moeten het bedrijf dus aanpassen. Waar enkele jaren geleden nog maar 10 procent van onze 4.800 getrokken vlooteenheden multimodaal inzetbaar was, is dat vandaag 40 procent. We hebben pas nog 400 elektronisch beveiligde containers bijgekocht. Vorig jaar hebben we Huktra overgenomen, een West-Vlaamse specialist in tanktransport. Ook die vloeistofcontainers kunnen zowel op opleggers als op wagons of schepen geladen worden.’

Schermvullende weergave Het transportbedrijf Essers rijdt steeds verder, en behalve met vrachtwagens ook met treinen en schepen. ©essers

Investeren in IT

Om die planning van die verschillende vervoersmodi naadloos op elkaar af te stemmen investeert het bedrijf fors in IT-systemen. ‘Onze servers en andere hardware alleen al kostten 4,5 miljoen euro per jaar. Vandaag hebben we honderd specialisten die - vaak samen met onze grote klanten als Dupont en Agfa - software op maat schrijven: dynamische routeplanning, simulatietools. Dat worden er de komende jaren dubbel zoveel. Onze IT-afdeling groeit 20 procent per jaar, dubbel zo snel als onze omzet. Die IT’ers vinden we nog relatief makkelijk door onze naamsbekendheid in Limburg, onze internationale groei en doordat Limburgers graag in Limburg werken.’

We hadden niet door dat de discussie over het Essers-bos voor natuurverenigingen een princiepskwestie was. Gert Bervoets CEO H. Essers

De magazijnen voor algemene goederen aan het hoofdkwartier aan de Genkse Transportlaan worden omgevormd tot gekoelde en streng bewaakte farmahallen. De algemene goederen verhuizen naar een nieuw te bouwen magazijncomplex van 40.000 m2 op een terrein dat H. Essers kocht van de poortenproducent Hörmann.

Door de verhuizing krijgt H.Essers eindelijk de ruimte voor zijn uiterst rendabele farmadivisie, waar het al jaren naar op zoek is. Aanvankelijk wilde de groep uitbreiden in een bos naast de bestaande site, maar ze botste op felle weerstand van milieuverenigingen en lokale actiegroepen. De site - die naderhand de naam ‘Essersbos’ kreeg - is beschermd als Europees Natura 2000-gebied. Het kwam tot een bitse gerechtelijke strijd tussen Natuurpunt en H. Essers, tot bij de Raad van State toe. Het bedrijf haalde bakzeil: het ‘Essers-bos’ moest blijven. ‘Ik begrijp nu beter waarom het voor hen zo moeilijk lag’, zegt Bervoets. ‘We hadden niet door dat het voor natuurverenigingen een princiepskwestie was. Ze vreesden dat het een precedent zou scheppen voor andere bedrijven.’

Niet beschermd

Cynisch genoeg staat H. Essers bij zijn nieuwe expansieplannen misschien voor eenzelfde hindernis. Acht van de 15 hectare op het nieuwe terrein - aan de Woudstraat - is bebost. Er zullen dus bomen sneuvelen, ook al is er deze keer van natuurgebied geen sprake. Het terrein is industriegebied en het gaat om niet-beschermde naaldbomen. Bovendien compenseert H. Essers de gekapte bomen met 12 hectare nieuw loofbos in Oudsbergen.

‘We hebben geleerd uit onze vorige ervaring en hebben Natuurpunt vooraf geïnformeerd. Een correct gesprek was het, al hebben we geen garanties gekregen dat het helemaal niet tot een gerechtelijke actie zou komen’, zegt Bervoets. ‘En ook andere organisaties of individuen kunnen nog stokken in de wielen steken.’