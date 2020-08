'We komen sterker uit de crisis'

De Belgische holding Ackermans & van Haaren zag haar winst het eerste halfjaar halveren door corona. 'Maar het potentieel van de groep is niet veranderd. Daarom betalen we een dividend uit.'

'We hebben 200 miljoen cash, geen schulden en kijken naar opportuniteiten'. Jan Suykens, de topman van Ackermans & van Haaren, herhaalde het meermaals tijdens de zoompersconferentie over de halfjaarcijfers van de holding.

De coronacrisis had een negatieve impact van 75 miljoen euro op het resultaat. Dat halveerde de winst, exclusief kapitaalmeerwaarden, tot 56 miljoen. 'Maar intrinsiek doen onze bedrijven het goed', zegt Suykens. 'Met de uitkering van een dividend tonen we dat we vertrouwen hebben en klaar zijn voor de toekomst. Zonder die 75 miljoen impact zijn we niet ver verwijderd van het eerste halfjaar van 2019.' 2019 was een recordjaar voor AvH.

Volgens Suykens wordt de tweede jaarhelft beter en zal de groep op vergelijkbare basis dicht bij de cijfers van vorig jaar komen. 'En dat in het meest turbulentste jaar sinds de Tweede Wereldoorlog.'

De baggerdochter DEME zag haar winst serieus dalen omdat tijdens de lockdown veel werven stillagen of vertraagden, en het inzetten en repatriëren van zeelui veel geld kostte. 'Dat is een logistieke nachtmerrie', zegt Suykens.

100 miljoen Voor de baggeraar schommelt de negatieve impact van de coronacrisis volgens Suykens rond 100 miljoen euro.

Het ongeval met een hijskraan bij Orion, een offshoreschip in aanbouw, zadelde DEME met extra huurkosten voor andere schepen op. Voor de baggeraar schommelt de negatieve impact van de coronacrisis volgens Suykens rond 100 miljoen euro. 'Anderzijds heeft DEME een orderboek van 4,3 miljard euro en zitten voor 1 miljard opdrachten in de pijplijn, vooral in Taiwan. Veel landen zetten in op nieuwe infrastructuurwerken om uit de crisis te raken.' Ook de bouwgroep CFE had last van vertraagde werven, maar ook zij heeft een groot orderboek.

De bankenpoot van AvH, Bank Delen, Bank J. Van Breda, hield goed stand en haalde betere resultaten. 'De banken kregen 2 miljard euro extra in beheer. Dat brengt de totale activa in beheer op net geen 50 miljard euro', zegt Suykens.

Volgens Suykens blijft AvH in zijn strategische participaties investeren of zal het met hen in nieuwe technologieën investeren. Hij verwees naar de concessiedivisie van DEME die belangen heeft in windmolenparken en naar de palmolieprojecten van Sipef. Suykens wil ook meer technologiegedreven investeringen bekijken.