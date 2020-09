‘We krijgen soms heel rare logistieke vragen, maar we zeggen altijd 'ja''

Als de fabrieken van Alpro of Barry Callebaut opslagruimte zoeken, bellen ze de logistieke specialist Dematra. De coronacrisis remt het familiebedrijf niet af. ‘Onze magazijnen boomden omdat alle supermarkten in Europa om voedingsproducten schreeuwden.’

Sojadrink, ontbijtgranen, chocolade en tortillachips. In de 22 meter hoge magazijnen van Dematra ligt een voorraad van 80.000 paletten vol droge voeding. Elke avond laden en lossen vrachtwagens 6.000 paletten bij het logistieke bedrijf. ‘Om middernacht staat dat hier vol’, voorspelt eigenaar Geert De Jaeger.

Zijn vader Marcel De Jaeger begon een halve eeuw geleden aan het verhaal van Dematra. Toen zijn boerderij in Dudzele in de jaren 60 werd onteigend voor de uitbreiding van de Zeebrugse haven verhuisde De Jaeger met zijn gezin naar Deinze en begon hij een zaak in levensverzekeringen. Om zijn zes dochters en twee zonen naar school te brengen kocht hij een VW-minibus. Bedrijven vroegen al snel of De Jaeger daarmee pakjes naar Brussel of Antwerpen kon brengen.

Transport

Vanwege het succes richtte de ondernemer in 1976 zijn eigen firma De Jaeger Marcel Transport - kortweg Dematra - op. Niet veel later stapte zijn 21-jarige zoon Stefaan als vrachtwagenchauffeur in de zaak. Toen in 1979 de pater familias onverwacht overleed, besloten Stefaan en zijn toen 18-jarige broer Geert de zaak voort te zetten vanuit de garage van het ouderlijk huis. ‘Moeder had geen inkomen en er moest brood op de plank komen’, herinnert Stefaan De Jaeger zich.

Stelselmatig bouwden de broers hun vloot uit tot meer dan 100 vrachtwagens, opleggers en trekkers. De firma specialiseerde zich in ‘fijnmazige’ distributie. ‘Wij combineren paletten en pakjes in één vrachtwagen’, legt Geert De Jaeger uit. ‘Als wij een vrachtwagen naar de Meir sturen, zet die een Samsonite-koffer af bij de Inno maar ook een pallet bij de Carrefour.’ Dematra beperkt het transport tot de Benelux sinds het zijn activiteiten naar Spanje in de jaren 90 stopzette. ‘Met internationaal transport viel toen al geen boterham te verdienen.’

In die periode kreeg Dematra er door de overname van een concurrent uit Tielt een tweede activiteit bij: de opslag van droge voeding. Het bedrijf slaat producten van voedingsfabrieken tijdelijk op in zijn magazijnen, waarna transporteurs die goederen over heel Europa bezorgen. De eerste grote klant was de West-Vlaamse tortillabakker Poco Loco, wiens forse groei de opmars van Dematra bevleugelde. Intussen nemen de broers ook de stockage van reuzen als PepsiCo, Barry Callebaut, Alpro en FrieslandCampina voor hun rekening.

Derde generatie

De rolverdeling in het bedrijf is duidelijk. CEO Geert (58) is commercieel verantwoordelijk en voert het hoge woord. Broer Stefaan (64) regelt de financiën, al blijft zijn passie voor vrachtwagens groot. ‘Als er op zaterdag een mooi expresritje vrijkomt, draai ik daar mijn hand niet voor om’, zegt hij lachend.

Ook de derde generatie heeft het logistieke virus beet. Geerts zoon Cédric (30) begon vijf jaar geleden bij Demetra. ‘Vrachtwagens boeien mij van kindsbeen af’, zegt hij. ‘Op zaterdag reed ik mee of fietste ik rond in het magazijn. Op mijn 18de haalde ik meteen mijn rijbewijs voor vrachtwagens. En in de zomer kreeg ik de ritten die de andere chauffeurs niet wilden. Deze sector is mijn ding. Punt.’

Als ‘continuous improvement manager’ probeert Cédric De Jaeger de werking van Dematra te verbeteren, van de digitalisering van de planning over nieuwe asbakken tot sociale media. ‘Dat ging niet zonder slag of stoot’, erkent hij. ‘Mijn vader en oom hebben de zaak groot gemaakt, maar ze hoefden nooit naar iemand te luisteren.’

‘Wij zijn in onze carrière ook tegen muren gelopen’, erkent zijn vader Geert. ‘Maar niemand stond dan op ons te reclameren. Als Cédric een fout maakt, wordt dat drie keer uitvergroot. Je legt de lat soms hoger voor je kinderen.’

Winst

Ondanks de doemberichten uit de weinig rendabele transportsector verdienen het bedrijf en de familie goed geld. Vorig jaar puurde Dematra bijna 5 miljoen euro operationele winst (ebitda) uit een omzet van 22 miljoen euro.

Wij zeggen altijd ja. Als een bedrijf tien vrachtwagens vol voeding wil sturen, dan regelen wij dat. Geert De Jaeger Eigenaar Demetra

Hun geheim is simpel. ‘Wij zeggen altijd ja’, legt Geert De Jaeger uit. ‘Als een bedrijf tien vrachtwagens vol voeding wil sturen, dan regelen wij dat. Als een klant enkel europaletten wil, dan verwisselen wij hier de oude paletten. We krijgen soms heel rare vragen. Maar ‘nee’ staat niet in ons woordenboek. Elke vrachtwagen zit vol en moet winst maken. Met zo weinig mogelijk vrachtwagens beleveren we zo veel mogelijk klanten. En zo maken we van veel kleintjes een groter bedrag.’

Corona

De familie De Jaeger koestert grote ambities. Dit jaar moet de omzet van Dematra met 10 procent stijgen. Het bedrijf investeert momenteel 47 miljoen euro in de bouw van twee nagelnieuwe gebouwen, waaronder een volautomatisch hoogbouwmagazijn dat 70.000 paletten aankan.

De coronacrisis remt Dematra niet af. ‘Het transport liep drie weken slecht, maar zat in mei alweer op het niveau van vorig jaar’, zegt Geert De Jaeger. ‘Maar onze magazijnen boomden omdat alle supermarkten in Europa om voedingsproducten schreeuwden.’

Hoewel de familie een halve eeuw geleden naar Deinze verhuisde en zijn hoofdzetel in het Oost-Vlaamse Nazareth ligt, verloochenen de De Jaegers hun roots niet. ‘Ik voel me op en top West-Vlaams’, knikt Stefaan De Jaeger. Of zoals zijn broer vooraf in een spontane pitch aan De Tijd schreef: ‘Normaal pakken wij niet rap uit met ons bedrijf. West-Vlamingen doen alle dagen ‘zere voort’ en ‘nie ommekieken’.’