'We vrezen voor brexitfiles tot Nieuwjaar'

Op de E40 richting Frankrijk stonden donderdag de hele dag trucks aan te schuiven richting Calais en Duinkerke. Dat heeft alles te maken met de brexit die op 1 januari ingaat. 'We vrezen dat dit zal duren tot Nieuwjaar.'

Dagelijks steken momenteel zowat 9.000 vrachtwagens het Kanaal over, in beide richtingen. In normale tijden zijn dat er zo'n 6.000. Omdat er nog altijd geen akkoord is over hoe de handel moet verlopen na 31 december, wanneer de overgangsperiode afloopt en de EU-regels niet langer gelden, neemt de vrees voor een harde brexit toe.

'Voor zover we kunnen inschatten, is het VK volop voorraden aan het inslaan', zegt directeur Lode Verkinderen van Transport en Logistiek Vlaanderen. 'Britse importeurs willen nog heel vlug zoveel mogelijk goederen zonder formaliteiten de grens laten oversteken. Maar de capaciteit van zowel de Chunnel als de havens van Calais en Duinkerke is ontoereikend. Zo ontstaan lange files.'

Volgens Verkinderen wordt voorspeld dat het nog een hele tijd zo kan blijven. 'Tot Kerstmis, om niet te zeggen tot eind dit jaar. We hadden het al enkele weken voelen aankomen. In de contacten met onze leden-transporteurs die via Zeebrugge werken, vangen we duidelijke signalen op dat elke wissellaadbak, elke container, elke oplegger en zeg maar 'elk wiel' die zich naar het VK kunnen verplaatsen, effectief wordt gevraagd dat te doen. Een prebrexiteffect dat niet te vermijden was.'

Transporteurs omleiden naar de haven van Zeebrugge - die via ferry's verschillende havens in het VK aandoet - is volgens Verkinderen voorlopig geen oplossing om de filemuur van trucks richting Frankrijk te doen verdwijnen. 'Het is een fundamenteel andere transportkeuze. Op langere termijn heeft Zeebrugge zeker opportuniteiten, maar het verschil met de Franse havens is dat in onze kusthaven alleen opleggers op het schip gaan, zonder chauffeur. Als je geen bevriende Britse transporteur hebt om die oplegger in een Britse haven te gaan ophalen, is dat niet evident.'

Transmigranten

Volgens Isabelle De Maegt van de Belgische transportfederatie Febetra zijn meerdere transporteurs die in de file staan donderdag voorbij de Franse grens lastiggevallen door transmigranten die aan boord probeerden te komen. 'De politie is tussenbeide gekomen en hopelijk raakt het opgelost.' Om de files enigszins onder controle te houden, hebben de Franse autoriteiten veel vrachtwagens naar wachtparkings gestuurd ter hoogte van Gijvelde, vlak bij de grens, in afwachting van een oversteek.