Webwinkels klagen over late levering Bpost

Het Belgische Smartphoto eist een schadevergoeding omdat honderden communiefoto's te laat werden geleverd door Bpost.

Het postbedrijf Bpost heeft vorige week problemen gehad met de levering van pakjes. Daardoor kwamen honderden pakketten te laat aan bij hun afleveradres.

'Zo'n 20 procent van de pakjes werd vorige week met één tot twee dagen vertraging geleverd', zegt Bpost-woordvoerder Barbara Van Speybrouck.

Brugdag

Bpost wijt de problemen aan een 'uitzonderlijk hoog aantal te verwerken pakjes'. 'Het was vorige week een korte week, omdat maandag een brugdag was', legt Van Speybrouck uit. 'Daardoor stapelden de pakjes zich op, terwijl de termijn waarop ze moesten worden verwerkt kleiner werd.'

Bovendien kampte Bpost ook met enkele stakingen. Omdat het bedrijf wil herstructureren legde het personeel het werk neer.

De pakjesverwerker zegt dat het om uitzonderlijke omstandigheden gaat. 'De situatie is nu weer normaal.'

Schadevergoeding

Enkele webwinkels eisen een schadevergoeding van Bpost. Het gaat volgens VTM Nieuws onder andere om Smartphoto, een Belgisch e-commercebedrijf dat klanten foto's laat uploaden om ze per post in afgedrukte vorm bezorgd te krijgen. Heel wat mensen kregen hun communiefoto's te laat.

Bij ons bleef het beperkt tot 100 pakjes. We hebben gezorgd voor alternatieve leveringen, soms door ze zelf naar de mensen te brengen. Janick De Saedeleer Woordvoerder Media Markt

Of nog bedrijven een schadevergoeding eisen, wil Bpost niet kwijt. Of Smartphoto zal worden vergoed, is evenmin duidelijk. 'Daarover gaan we niet communiceren in de media.'

Een rondvraag bij andere webwinkels leert dat ook die problemen hebben ondervonden. 'Een honderdtal pakjes dreigde vorige week te laat te worden bezorgd', zegt een woordvoerder van de elektronicaketen MediaMarkt. 'We hebben alternatieve leveringen georganiseerd, soms door de pakjes zelf naar de mensen te brengen.'

Volgens MediaMarkt is het probleem weer van de baan. 'We zijn over het algemeen tevreden over de service van Bpost. 97 procent van onze pakjes wordt probleemloos geleverd.

Ook de e-commercespeler Coolblue had last van pakjes die via Bpost te laat werden geleverd.