Wereldhandel nog maanden ontregeld

Voor de haven van Los Angeles is een file ontstaan van containerschepen die gelost moeten worden. De eindejaarsvoorraden dreigen in de war te geraken.

De boomende vraag naar goederen en logistieke opstoppingen aan 's werelds grootste havens stellen ook het geduld van Belgische retailers op de proef. 'Kerstartikels die al in de winkel hadden moeten liggen, kunnen nog meer vertraging oplopen.'

Aan de vooravond van de feestdagen ondervinden retailers de grootste moeite om hun producten tijdig in de rekken te krijgen. Nu de wereldeconomie herstelt van de coronacrisis explodeert de vraag naar goederen. Dat leidt tot gigantische tekorten aan containerschepen.

Tegelijk krijgen havens het moeilijker om dat boomende vrachtverkeer op te vangen. Voor de haven van Los Angeles, de drukste van de VS, liggen tientallen schepen te wachten om aan te kunnen meren. Volgens professor en havenspecialist Theo Notteboom ligt wereldwijd een op de acht schepen ergens te wachten om een Amerikaanse, Europese of Aziatische haven binnen te varen. 'Dat is gigantisch.'

Door de logistieke nachtmerrie doen grote containerschepen die varen tussen Azië en Noordwest-Europa daar 18 dagen langer over dan gepland. Er wordt niet snel beterschap verwacht. Jon Abrahamsson Ring, de topman van Inter IKEA, de wereldwijde franchisegever van de Zweedse meubelgigant, verwacht dat de leveringsproblemen nog tot midden volgend jaar aanhouden. 'We gaan daarom ons aanbod toespitsen op de populairste producten', zei hij woensdag. Eerder waarschuwden de Zweedse kledingketen H&M en de Britse onlineretailer Asos voor een tragere omzetgroei en hogere kosten.

18 dagen Containerschepen die tussen Azië en Noordwest-Europa varen doen daar gemiddeld 18 dagen langer over dan normaal.

De transportchaos stelt ook het geduld van de Belgische retailers op de proef. Bij verdelers van speelgoed valt te horen dat ze ongeveer twee keer zo lang moeten wachten op leveringen.

Lees Meer Boot van Sinterklaas komt met vertraging

Of dat tot lege rekken leidt, is een andere vraag. Bij Dreamland, de speelgoeddochter van Colruyt, is men er nog gerust in. 'Dankzij langetermijncontracten, het tijdig inspelen op veranderingen en het zoeken naar alternatieven kunnen we een correct aanbod tegen een correcte prijs aanbieden met Sinterklaas en de eindejaarsdagen', zegt woordvoerster Patti Verdoodt. 'Maar we kunnen niet uitsluiten dat bepaalde producten mogelijk vertraging zullen hebben. Bijvoorbeeld de typische kerstitems die al in de winkel hadden moeten liggen.'

Lees Meer Donkere kerst dreigt door containerkrapte

De elektroketen MediaMarkt ondervindt eveneens vertragingen, maar zegt nog altijd een breed aanbod aan producten te kunnen garanderen. Door de logistieke problemen dreigen klanten op termijn wel meer te moeten betalen, omdat leveranciers hun hogere kosten doorrekenen aan de retailers. 'Er is sprake van dat de leveranciers hun prijzen in het vierde kwartaal zullen verhogen', zegt de woordvoerster van MediaMarkt.

Volgens professor en havenspecialist Theo Notteboom ligt wereldwijd een op de acht schepen ergens te wachten om een Amerikaanse, Europese of Aziatische haven binnen te varen.