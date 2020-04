'Wij hebben heel België van trampolines voorzien'

De pakjesbezorger DPD vervoert door corona bijna dubbel zoveel pakjes als voorheen. Maar geld verdient de concurrent van Bpost daar niet mee.

Vier pakken printpapier, een luchtkoeler, een elektrische step, een turquoise-grijze loopstoel met schommelfunctie en tientallen autobanden. Om acht uur ’s ochtends vliegen pakjes over lopende banden door het distributiecentrum van DPD in Aalter. ‘De mensen hebben dorst’, knipoogt een sorteerster naar honderden kleine doosjes van Nespresso.

Werknemers zijn sinds middernacht in de weer met het sorteren van dozen die bedrijven de avond voordien hebben afgeleverd. Ze halen de pakketten uit vrachtwagens, waarna die over een lopende band naar boven schuiven, langs een scanner passeren en na een bochtig parcours via een afrittencomplex opnieuw naar beneden donderen.

We zijn gewoon verzadigd. Het heeft geen zin nog extra pakjes in ons netwerk te pompen. Mikael Degans Operationeel directeur DPD België

Daar wachten bergen pakjes op de 100 chauffeurs van DPD, die de oogst vandaag rondbrengen in hun witte bestelwagens. Todor Ivanov is duidelijk van het opgeruimde type. De Bulgaarse chauffeur heeft de 100 pakjes voor zijn ronde in Zulte al in een symmetrische puzzel op de grond gelegd. Met een alcoholstift schrijft hij op elk pakje een nummer volgens de route die zijn smartphone net heeft uitgedokterd. ‘Ik ga vandaag 6 à 7 uur onderweg zijn’, zegt Ivanov. ‘Maar ik heb eigenlijk niet meer werk dan vroeger.’

Eindejaar

Het coronavirus heeft het werk van de chauffeurs behoorlijk vergemakkelijkt. De files zijn verdwenen, veel mensen werken thuis en bestemmelingen hoeven niet langer te tekenen voor ontvangst. 'Onze chauffeurs kunnen nu 110 à 115 stops per dag doen, 40 procent meer dan anders', zegt Mikael Degans, operationeel directeur van DPD België.

Maar de lockdown heeft DPD veel meer werk bezorgd. Terwijl het logistieke bedrijf op een normale werkdag 60.000 pakjes levert in België, is dat de voorbije weken gestegen tot 100.000.

‘Wij waren helemaal niet voorbereid op die extra volumes', vertelt Degans. 'Het voelt alsof we continu in de eindejaarperiode zitten, maar dan zonder vijf maanden voorbereidingstijd. We hebben intussen heel België met trampolines bevoorraad.'

Achter de schermen bij pakjesbedrijf DPD

Marge

Toch verdient het pakjesbedrijf, dat 300 extra tijdelijke chauffeurs aannam, naar eigen zeggen niet aan de coronacrisis. 'Integendeel’, zegt Degans beslist. ‘We moeten meer op veiligheid letten, de productiviteit daalt en de shifts duren langer.’

Terwijl vroeger twee werknemers tegelijk een vrachtwagen konden uitladen, moet dat voortaan alleen gebeuren. Te zware pakketten, zoals hondenbrokken, weert DPD daarom.

Bovendien is de pakjesbusiness weinig rendabel. DPD waagde enkele jaren geleden de sprong van de bedrijvenmarkt naar de bezorging aan particulieren. Het bedrijf verdubbelde zijn omzet in vijf jaar, maar maakt al jaren verlies. ‘De marges zijn al laag. Corona heeft negatieve financiële gevolgen voor ons', besluit Degans.

DPD België - Internationale pakjesdochter van de Franse post. - Omzet: 160 miljoen euro. - Bedrijfsverlies: 300.000 euro. - Nettoverlies: 3,7 miljoen euro. - Behandelt jaarlijks 45 miljoen pakjes in België en Luxemburg (30 miljoen export en 15 miljoen import). - Werknemers: 480. - Chauffeurs: normaal 600, nu 900.

Achterstand

Achterstand heeft DPD in Aalter niet. Het bedrijf heeft zelfs geen stockageruimte. DPD opende ook twee extra sites in België om de eventuele overflow op te vangen.

De crisissituatie zoals bij marktleider Bpost, dat niet alle pakjes bezorgt krijgt, lijkt niet aan de orde. ‘Ik kan de rekening van Bpost niet maken’, zegt Degans, terwijl de pr-man op de achtergrond driftig nee schudt. ‘Maar Bpost werkt met heel veel kleinere webshops die exponentieel groeien. Dat zijn bedrijven die normaal vijf pakjes per dag meegeven en nu plots 100 of 200. Die kleine spelers zijn moeilijk te controleren.’