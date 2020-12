Winstdaling Katoen Natie drukt dividend familie Huts

De familie Huts streek in 2019 een dividend op van 297 miljoen euro, 15 procent minder dan in 2018. De nettowinst van haar logistieke groep Katoen Natie is de voorbije twee jaar bijna gehalveerd.

Dat blijkt uit de geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekeningen van Katoen Natie, die deze week pas terug te vinden waren bij het Luxemburgse handelsregister. De groep van Huts, die onlangs in het nieuws kwam met de aankoop van de Antwerpse Boerentoren, heeft in 2019 de kaap van 2 miljard euro omzet gerond. De brutobedrijfswinst klokte af op ongeveer hetzelfde niveau als het jaar ervoor (414 miljoen), maar de nettowinst viel fors terug: van 139,5 miljoen naar 109 miljoen euro.

In 2018 was die nettowinst ook al gedaald tegenover 2017 (205 miljoen), waardoor die in twee jaar bijna gehalveerd is. Toen gaf de financieel directeur Dirk Michielsens aan dat dat te maken had met forse investeringen in het IT-systeem en hogere belastingen. Ook in 2019 betaalde Katoen Natie een vijfde meer belastingen (+14 miljoen) en legde het voor 25 miljoen euro extra provisies aan voor eventuele toekomstige verplichtingen.

De lagere nettowinst noopt de groep tot een verlaging van het dividend voor de aandeelhouders: de familie Huts. Die moest het dit jaar doen met 297 miljoen euro, tegenover 350 miljoen euro het jaar ervoor.

Boerentoren

Driekwart van de omzet van Katoen Natie komt uit Europa. Daarbuiten was een lichte verschuiving van de Amerika's (-3%) naar Azië (+2%). Het aantal werknemers in de wereldwijde logistieke groep groeide van 14.200 naar meer dan 15.000.

Over de gebeurtenissen na het afsluiten van de jaarrekening van 2019 en de risico's van de coronapandemie houdt Katoen Natie het kort in een toelichting. 'We houden de impact van Covid-19 goed in het oog. Die kan onze wereldwijde activiteiten en resultaten negatief beïnvloeden.'