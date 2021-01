Zeebrugge boert goed ondanks brexit en covid

De haven van Zeebrugge heeft een goed jaar achter de rug. De container- en lng-overslag groeide. De doorvoer van auto's kreeg forse klappen. 'De fusiegesprekken met Antwerpen gaan in de goede richting.'

In de Belgische kusthaven werden vorig jaar 47 miljoen ton goederen behandeld. Dat zijn er net geen 3 procent meer dan het jaar voordien. 'Als we dat afzetten tegen de andere havens en de industrie, is dat verre van slecht', zegt Tom Hautekiet die midden vorig jaar Joachim Coens opvolgde als CEO van de Zeebrugse haven.

De grootste autohaven van Europa heeft de zware terugval van de auto-overslag (-26%) als gevolg van de crisis in de autosector door corona kunnen compenseren door een forse stijging van de overslag van lgn (+44%) en een blijvende groei van de containeroverslag (+10%).

Vijf jaar geleden was Zeebrugge als containerhaven zo goed als uitgeteld, maar onder impuls van het Chinese Cosco, dat in Zeebrugge een grote containerterminal uitbaat, is de overslag de jongste drie jaar jaarlijks met 20 procent gestegen. Hautekiet: 'We zitten nu aan 18 miljoen ton of 1,8 miljoen containers en verwachten ook dit jaar een groei van 20 à 30 procent. De containeroverslag begint opnieuw vorm te krijgen. We spelen weer mee.'

Zeebrugge slaagde er ook in de terugval in de auto-overslag te compenseren met nieuwe vrachtferrydiensten van onder meer CLdN en Wallenius naar Dublin, Cork en Scandinavië. Hautekiet: 'We krijgen ook meer truckladingen die verschuiven van Calais - met chauffeur - naar Zeebrugge - zonder chauffeur.' De opstart van het douanetransactieplatform om brexitformaliteiten af te handelen werkt volgens de CEO 'beter dan verwacht'. 'We registreren 30.000 à 50.000 bevragingen per dag. We hebben een speciale brexitzone en voorlopig zijn er geen grote files.'

Chinese investering

De geplande investering van de Chinese vastgoedontwikkelaar Lingang in een groot logistiek centrum van 7,6 ha in de achterhaven loopt vertraging op. Aanvankelijk waren de Chinezen van plan eerst te starten met de bouw en dan pas klanten te zoeken. 'Maar die volgorde wordt nu omgekeerd', zegt Hautekiet. 'De vergunningen zijn in orde maar Lingang heeft het project herbekeken. Er lopen gesprekken met een tiental potentiële klanten. Wanneer de bouw start is onduidelijk.'

Lingang mikt vooral op e-commerceklanten en beloofde drie jaar geleden 85 miljoen euro te investeren in Zeebrugge, goed voor 300 jobs.

Zeebrugge hoopt in 2023 te kunnen starten met de bouw van de nieuwe zeesluis. Die komt in de plaats van de Visartsluis. Het zou gaan om een investering van ongeveer 1 miljard euro, maar er worden technische alternatieven bekeken om die kostprijs te drukken. Tegen de bouw, en vooral de locatie, zijn wel bezwaren ingediend door onder meer de lokale jachtclub en een bedrijf. Verwacht wordt dat de Raad van State voor de zomer uitsluitsel geeft.

Antwerpen

Over de fusiegesprekken met de haven van Antwerpen wil Hautekiet niet veel zeggen. 'De gesprekken verlopen intenser en sneller. Het gaat in de goede richting.' Een deadline wil hij niet in de mond nemen: 'Maar volgend jaar gaan we dit gesprek niet meer hebben.'

De twee havens onderhandelen sinds eind 2019 over een fusie. Hoe die er precies zal uitzien, is nog niet bekend, maar het spreekt voor zich dat het veel grotere Antwerpen zwaarder zal wegen in de nieuwe fusiehaven. Als de twee havens een voorstel tot akkoord hebben - en dat wordt zeker dit jaar verwacht - duurt het nog minstens een jaar voor er een operationeel integratieplan op tafel ligt.