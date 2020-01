Zeebrugge op de radar van Chinese e-commercegigant

Toplui van het Chinese JD Logistics zakten af naar Zeebrugge en zien de haven als hun mogelijke toegangspoort tot Europa.

JD Logistics is de logistieke arm van JD.com. Die onlineretailer werkte zich de voorbije jaren op tot een van de belangrijkste uitdagers van Alibaba in de Chinese e-commercemarkt. Hij lokte zelfs de belangstelling van Google, dat een half miljard dollar injecteerde. Met een beurswaarde van 58 miljard dollar is JD.com een bedrijf geworden dat kan tellen.

'We dromen ervan de grootste speler in logistiek te worden, eerst in China en dan in de wereld', zei Zhenhui Wang, topman van JD.com, onlangs. Die wereldwijde veroveringstocht zal van start gaan in Europa. Daarom is een Chinese delegatie een Europese tour bezig om een uitvalsbasis te selecteren. De tour deed ook de haven van Zeebrugge aan, meldt Dirk De Fauw (CD&V), de havenvoorzitter en burgemeester van Zeebrugge.

Details over de Europese plannen van JD Logistics - zoals over de omvang van de investeringen, de nodige magazijnoppervlakte of de tewerkstelling - zijn nog niet bekend, maar dat kan De Fauws enthousiasme niet temperen. 'Als een bedrijf van dat kaliber in een Vlaamse haven wil investeren, hebben wij grote belangstelling', zei hij aan de website Flows, die gespecialiseerd is in transportnieuws. Dat ook Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) van de partij was, toont aan dat het een belangrijk dossier is.

Troeven

Hoe groot de kans is dat Zeebrugge als winnaar uit de bus komt, is moeilijk in te schatten. Maar het heeft enkele troeven. Zo heeft het Chinese staatsbedrijf Cosco al een containerterminal in Zeebrugge, en hebben JD Logistics en Cosco eerder aangestipt nauwer te willen samenwerken. Bovendien rolt de haven van Zeebrugge dit jaar over haar volledige gebied een 5G-netwerk uit. Dat is een technologie voor supersnel internet die JD Logistics in China al heeft geïmplementeerd. 'De groep is sterk geïnteresseerd in de nieuwste technologie', zegt De Fauw.