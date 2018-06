Zeebrugge opent nieuw cruisegebouw

De grootste autohaven van Europa heeft nu ook de ambitie om een van de belangrijkste cruisehavens van Europa te worden. Het nieuwe cruisegebouw moet die doelstelling waarmaken.

In de haven van Zeebrugge meren de grootste cruiseschepen ter wereld aan: de Independence of the Seas is 339 meter lang, de Ovation of the Seas 311 meter en de AidaPrima en AidaPerla 300 meter. Deze gigantische cruises met alles erop en eraan varen de wereld af en stoppen ook in België, meer bepaald in Zeebrugge. Maar voor de ruim 400.000 passagiers passagiers was er tot nu toe geen degelijke ontvangstruimte. De haven besliste daarom, als grootste cruisehaven van België, om werk te maken van een moderne terminal.

Het havenbestuur MBZ (Maatschappij van de Brugse Zeehaven) hoopt dat het gebouw een 'landmark' kan zijn met dezelfde allure als het MAS in Antwerpen. Het project mocht dan ook geld kosten: MBZ investeerde ruim 10 miljoen euro in het zogenaamde ABC-gebouw en aannemer Artes 8 miljoen. Artes huurt een paar verdiepingen voor kantoren en Zeebrugge recupereert een deel van zijn kosten via de verhuur van enkele verdiepingen aan een restaurant en evenementenhal.

Duitsers

Schermvullende weergave ©Mediafin

In de haven van Zeebrugge meerden vorig jaar 143 cruiseschepen aan, goed voor 400.000 passagiers, een verdubbeling in vergelijking met 2014. Het gros waren Duitsers (46 procent), Britten (29 procent) en Amerikanen (4 procent) die van daaruit vooral Brugge, Brussel, Gent en Ieper bezochten. 'In 2010 was er een aanloop van 66 schepen, dit jaar 141. We komen dus van ver', aldus Joachim Coens, topman van de Zeebrugse haven.

Ondanks de sterke groei in het aantal schepen en passagiers van de laatste jaren, blijft het aantal cruiseschepen in Zeebrugge dit jaar stabiel. Dat vindt de burgemeester van Brugge, Renaat Landuyt (sp.a), niet erg. 'Tot op heden blijven de meeste schepen hier maar een dag liggen, wat net genoeg is om Brugge te ontdekken en wat souvenirs te kopen. Als er nog meer schepen aankomen, dreigt het gevaar dat we de toerismestroom niet aankunnen', zegt Landuyt.

Belgische cruises

De haven van Zeebrugge mikt nu ook op toeristen die langer dan 12 uur blijven en wil daarom de uitvalsbasis worden voor nieuwe vertrekken. Deze zomer organiseert All Ways Cruises, een Belgische specialist in rivier- en zeecruises, vijf cruiseafvaarten die vertrekken uit Zeebrugge. Twee varen naar de Scandinavische fjorden, de drie andere naar de Britse eilanden. Elk cruise vervoert een vierhonderdtal toeristen, een pak minder dan de 3.000 tot 4.500 die in Zeebrugge op doortocht zijn.

Zeebrugge mikt nu meer op dergelijke 'Belgische cruises': 'dat creëert toegevoegde waarde', aldus Landuyt. Gemiddeld geven cruisepassagiers op doortocht bij een dagexcursie 100 euro uit aan vervoer, eten, bezoeken en shopping. Als cruisetoeristen vanuit Zeebrugge vertrekken is de kans groter dat ze een nachtje Brugge bijboeken en dus meer uitgeven.

Schermvullende weergave Het 300 meter lange Aidaperla-cruiseschip meert woensdag, twee dagen voor de officiële opening van de nieuwe cruiseterminal, aan in Zeebrugge. ©rv

6 miljoen dagjestoeristen

Door schepen ook te laten vertrekken in Zeebrugge wil de haven het verblijfstoerisme aanzwengelen in verschillende Vlaamse steden, en dat niet alleen in de stad Brugge zelf. Die laatste kampt al jaren met een grote instroom aan toeristen en dan vooral dagjestoeristen. Die drukte dreigt de stad teveel te worden, zegt burgemeester Landuyt. 'Er zijn zowat zes miljoen dagjestoeristen per jaar en 18.000 inwoners in Brugge centrum. Elke dag lopen er dus bijna evenveel toeristen als inwoners rond, een moeilijke strijd voor de stad', aldus Landuyt.