Zeebrugge ziet autotrafiek met derde dalen

In de haven van Zeebrugge steeg de trafiek in de eerste jaarhelft met 14,5 procent. Maar de autotrafiek kreeg een klap van 37 procent.

Zeebrugge heeft op het eerste gezicht niet te veel geleden onder de coronacrisis. In het eerste semester werd 25,1 miljoen ton goederen behandeld, 14,5 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Dat had bijna alles te maken met de overslag van vloeibaar aardgas (lng). Die groeide met 148 procent tot bijna 8 miljoen ton. Dit jaar meerden al 117 lng-schepen aan bij de lng-terminal van Fluxys in de haven, tegen 54 vorig jaar.

De grote klappen vielen in de rorosector, waar de trafiek met een kwart daalde tot 6,5 miljoen ton. De overslag van nieuwe auto's - Zeebrugge is een van de grootste auto-overslaghavens ter wereld - daalde met bijna 37 procent tot net onder 1 miljoen. In juni was wel sprake van een licht herstel. De havendirectie verwacht dat die verbetering aanhoudt.