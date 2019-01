Zeebrugse haven investeert 1 miljoen in brexitaanpak

De haven van Zeebrugge investeert circa 1 miljoen euro in brexitmaatregelen. 'Wat de uitkomst ook is, we gaan ervan uit dat ons marktaandeel van en naar het VK zal stijgen', zegt topman Joachim Coens.

Zeebrugge is een belangrijke draaischijf voor goederenvervoer van en naar het Verenigd Koninkrijk. Vorig jaar was bijna de helft van de totale goederenoverslag in de kusthaven gelinkt aan het VK, 17,6 miljoen ton op een totaal van 40 miljoen ton. In beide gevallen een historisch record. Per dag passeren in Zeebrugge 4.000 trucks van en naar Britse havens. Meer dan een derde van de 2,8 miljoen nieuwe auto's die in Zeebrugge worden verscheept, komen van of gaan naar het VK.

Coens volgt de brexitonderhandelingen op de voet, maar hij is niet bang. 'De afwijzing van het brexitakkoord door het Britse parlement heeft de onzekerheid natuurlijk versterkt, maar tegelijk is het een alarmsignaal voor de bedrijven die hun brexitpapieren nog niet op orde hebben. Ik ga ervan uit dat er een uitstel komt.'

'Goed gewapend'

Zeebrugge is goed gewapend voor de brexit, zegt Coens. 'Alexander De Croo (Open VLD) zegt dat vier op de vijf Belgische bedrijven niet voorbereid zijn op de brexit. Dat zal wel kloppen, maar de grote bedrijven in onze haven die trucks en goederen vervoeren van en naar het VK, zoals Cobelfret/CLdN of P&O Ferries, hebben die knowhow wel. Zij zijn klaar voor een eventuele harde brexit. Waar we weinig zicht op hebben is de verwerking van de verkeersstromen in de Britse havens die exporteren naar Zeebrugge. Hoe gaan we die stromen opvangen?'

Het Zeebrugse Havenbedrijf investeert zelf een slordige 1 miljoen euro in brexitgerelateerde maatregelen. Er werd een digitaal platform opgezet om de douaneformaliteiten en andere administratieve maatregelen voor de export naar het VK te vergemakkelijken. In de achterhaven wordt samen met het Agentschap Wegen en Verkeer werk gemaakt van een parking voor een duizendtal trucks in geval van lange wachttijden of brexitproblemen.

Kanaaltunnel

Coens hoopt dat hij trafiek kan afsnoepen van de Kanaaltunnel. Die specialiseert zich in begeleide vracht, trucks met chauffeur dus. Die dreigen aan beide kanten van het Kanaal met grote administratieve wachttijden geconfronteerd te worden als ze door de douane moeten. Zeebrugge specialiseert zich in de verscheping van trucks of lorries zonder chauffeur. Die moeten in principe vlugger de grens over kunnen geraken.

Ik verwacht dat de brexit wordt uitgesteld. Joachim Coens Topman haven van Zeebrugge

'We zien nu al een verschuiving van vracht met chauffeur naar vracht zonder chauffeur', zegt Coens. 'Daarom denken we dat we marktaandeel op het VK kunnen winnen. Het is uitkijken wat de pond doet en wat de impact zal zijn op de koopkracht van de Britten. Dat kan de handelsstromen beïnvloeden. De brexit hoeft voor ons geen negatief verhaal te zijn.'

Topjaar

Zeebrugge had vorig jaar een topjaar. De overslag steeg met 8 procent tot 40 miljoen ton. Die stijging is vooral toe te schrijven aan de toename van de lng-trafiek vanuit Rusland (Yamal) en de stijging van het zogenaamde ro/ro-verkeer, trucklading die per schip wordt vervoerd. Dit jaar zou de lng-aanvoer vanuit Rusland verdubbelen.