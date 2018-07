Zware schepen raken niet in Gentse haven door laag waterpeil

'Het is zeer uitzonderlijk dat het kanaal zo laag staat', zegt havenwoordvoerder Johan Bresseleers. De grootste schepen moeten door de lage waterstand een deel van hun lading op zee lossen. Ze doen dat in een duwbak, die daarna meevaart.

Een eerste schip dat haar diepgang moest beperken was begin juli op weg naar staalreus ArcelorMittal. De procedure is enkel nodig bij de allerzwaarste boten, waarvan er ongeveer een per week in Gent aanmeert.