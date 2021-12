Zwartwerk vastgesteld bij GLS in Puurs na inval sociale inspectie

De sociale inspectie stelde woensdag bij een inval in een vestiging van het koeriersbedrijf GLS in Puurs zeker 39 inbreuken vast.

De sociale inspectiedienst viel woensdag binnen bij de vestiging in Puurs van het koeriersbedrijf GLS. 'De teller staat momenteel op 39 inbreuken', zegt Gianni Reale, de Mechelse arbeidsauditeur. 'Het gaat om 33 inbreuken op deeltijdse arbeid en vijf gevallen van zwartwerk. Dat zijn chauffeurs die niet aangemeld zijn bij de RSZ.'

De sociale inspectie trof ook een persoon aan die illegaal in ons land verblijft. 'Die werd ter beschikking gesteld van de dienst vreemdelingenzaken', zegt Reale. De actie in Puurs is nog altijd aan de gang.

Zowel het Nederlandse koeriersbedrijf PostNL als GLS werd begin dit jaar gedagvaard voor sociale fraude. 'Het gaat om een 60-tal dossiers', zegt Reale. 'De zaak komt in november volgend jaar voor de correctionele rechtbank, maar intussen blijven onze inspectiediensten acties uitvoeren.'

Wommelgem

Vorige week viel de inspectie binnen bij depots van PostNL in Mechelen en Wommelgem. In beide vestigingen werden gevallen van zwartwerk en inbreuken op deeltijdse arbeid vastgesteld. Het depot in Wommelgem werd zelfs een tijdje verzegeld.