Zwitserse logistieke speler schrapt 549 jobs in Nijvel

De Zwitserse logistieke groep Kuehne + Nagel sluit haar vestiging in Nijvel. 549 mensen verliezen hun job. 'We kregen de vestiging niet rendabel', zegt de directie. De bonden hebben de oorlog verklaard.

Kuehne + Nagel nam Logistics Nijvel, dat instaat voor de distributie van voeding aan de Carrefour-winkels in Wallonië, in 2005 over maar kreeg het volgens woordvoerder Alexis van Cutsem niet rendabel. 'De afgelopen drie jaar werd respectievelijk 1, 3 en 3,7 miljoen euro verlies geboekt. De toestand werd zo zorgwekkend dat we beslist hebben om de vestiging te sluiten. Ze voldeed niet aan de kwaliteitseisen, was onvoldoende productief, de infrastructuur was onvoldoende geworden en de loonkosten lagen hoger dan het gemiddelde in de sector en dan in onze andere distributiecentra.'

Kuehne + Nagel wil alle distributie van droge voeding voor Carrefour concentreren in zijn vestiging in Kontich.

Volgens de woordvoerder heeft de Belgische directie alles gedaan om de Waals-Brabantse site op het goede spoor te krijgen - reorganisaties, kapitaalverhoging, investeringen, procesveranderingen. 'Maar we kregen het niet in orde.'

Nieuwe site

De distributie voor de verse voeding zou verschuiven naar een nieuwe site in Kampenhout waar ook andere klanten zouden worden bediend. Van Cutsem: 'We stappen over van een regionaal op een nationaal distributiemodel.'

Of de werknemers die in Nijvel aan de slag zijn terechtkunnen in een van de twee Vlaamse magazijnen is volgens van Cutsem niet duidelijk. 'Te voorbarig. Dat maakt deel uit van het overleg met de bonden.' De nieuwe vestiging in Kampenhout zou klaar moeten zijn als Nijvel sluit.

Geblokkeerd

De bonden reageren fel op de aangekondigde sluiting. Volgens de christelijke Waalse vakbond CNE is de situatie ter plaatse 'zeer gespannen' en zijn in- en uitgangen geblokkeerd. Een persoon raakte al gewond. De vakbond hekelt de 'sabotage' door de directie, die alles in het werk gesteld zou hebben om de vestiging in Nijvel te ondermijnen.

'De werknemers reageren zeer slecht op de aankondiging', zegt CNE-vakbondsman Didier Lebbe aan het persagentschap Belga. 'Een lijfwacht die de directie vergezelde, raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht.'

Woensdagmiddag werden geen goederen meer in of uit het magazijn gebracht. 'We zijn in oorlog met Kuehne + Nagel', zegt Pascal Strube van de bediendenvakbond SETCa - BBTK. 'We willen het pijn doen in zijn portemonnee en gaan een gemeenschappelijk front organiseren om de andere depots in België te sluiten.'

De socialistische bond hekelt de overheveling van alle activiteiten naar Vlaanderen. Hij betreurt ook dat de werknemers in Nijvel niet de kans hebben gekregen om over te stappen naar een van de twee Vlaamse vestigingen. De bonden zijn van plan het werk nog langer neer te leggen en vragen de politiek om tussenbeide te komen.