Zwitserse vrachtvervoerder koopt Antwerps spoorbedrijf

Crossrail is het vroegere Dillen & Le Jeune, dat in 2002 de Belgische spoorwereld op haar kop zette als eerste privéspoormaatschappij die het NMBS-monopolie doorbrak. Het Antwerpse bedrijf was al enige tijd in handen van de Duitse logistieke reus Rhenus, die het nu doorverkoopt aan sectorgenoot BLS Cargo uit het Zwitserse Bern.

'Perfecte match'

BLS Cargo (202 miljoen euro omzet in 2017) en Crossrail werken al een jaar of twee samen, voornamelijk via een spoorlijn door Duitsland. De Zwitsers genereren ongeveer een derde van hun omzet via goederenstromen die beginnen of eindigen in België. De overname is voor hen dus een logische stap om hun verbinding Italië-Zwitserland-Duitsland-België te versterken.