Met het akkoord over de uitbreiding van de haven neemt Antwerpen neemt een belangrijke horde voor zijn toekomstige groei. Maar ook in Zeebrugge heeft het havenbestuur van Port of Antwerp-Bruges - zoals de fusiehaven vanaf eind april zal heten - een groot obstakel weg te werken. Er is dringend een nieuwe zeesluis nodig.