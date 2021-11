Amazon gaat deel pakjesbezorging uitbesteden aan zelfstandige koeriers

Het Amerikaanse e-commercebedrijf Amazon wil een deel van de Belgische pakjesbezorging uitbesteden aan lokale onderaannemers. Tot nu is Bpost de geprivilegieerde postpartner van het bedrijf.

Om de groeiende vraag naar pakjes op te vangen wil Amazon vooral in Brussel en Wallonië met lokale onderaannemers in zee gaan voor de bezorging. Dat bevestigt Amazon-woordvoerster Julie Valette in De Standaard: ‘Eén partner kan de groeiende vraag naar pakjes niet blijven ­opvangen.'

Bpost bevestigt het nieuws via woordvoerster Veerle Van Mierlo: 'Amazon heeft dat inderdaad laten weten. Maar het bedrijf is en blijft een van onze toppartners.' Dat zegt ook Amazon: de beslissing om met andere spelers samen te werken betekent niet dat Bpost minder pakjes te verwerken krijgt.

Belangrijke speler

Amazon is vooral in Wallonië en Brussel een belangrijke speler op de pakjesmarkt. Bpost wil niet zeggen hoe groot het aandeel van Amazon-pakjes is, maar volgens De Standaard komt een vijfde van de Waalse pakjes van de webwinkel Amazon. Op de Vlaamse markt zijn spelers als Bol.com en Coolblue groter.

Pakjesbezorging uitbesteden aan zelfstandige onderaannemers is niet onomstreden. PostNL en de pakketdienst GLS moesten vorige maand voor de rechter verschijnen vanwege sociale fraude met hun pakjesbezorgers. Bpost, dat niet met dergelijke constructies werkt, wordt in die zaak door het gerecht als een benadeelde partij beschouwd omdat er sprake is van oneerlijke concurrentie.