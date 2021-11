Levering pakjes vertraagd na inval sociale inspectie bij PostNL-depot

In Wommelgem is een depot van PostNL verzegeld na een inval door de sociale inspectie. Ook in Mechelen vielen speurders binnen op zoek naar chauffeurs zonder rijbewijs en minderjarigen.

De sociale inspectie stelde maandagochtend verschillende inbreuken vast bij een inval in de depots van PostNL in Mechelen en Wommelgem. De inval gebeurde in het kader van het onderzoek naar sociale fraude bij de onderaannemers die instaan voor de levering van pakjes. Dat sleept al geruime tijd aan.

'In Mechelen stelden de speurders tien inbreuken rond deeltijdse arbeid vast. Er was ook iemand aan het werk die illegaal in het land is', zegt Gianni Reale, de Mechelse arbeidsauditeur. 'Ook in Wommelgem werden tien inbreuken rond deeltijdse arbeid vastgesteld, maar ook tien inbreuken rond zwartwerk. Daarom is dat depot verzegeld. Ook vier busjes werden in Wommelgem verzegeld.'

Hoelang het depot in Wommelgem verzegeld blijft, hangt af van de juridische procedure die volgt.

Zolang het Wommelgemse depot verzegeld is, mag geen enkel pakje het depot verlaten. Reale gaat ervan uit dat er 'duizenden pakjes' in het depot liggen. Volgens een woordvoerster van PostNL gaat het om 5 procent van het totale aantal pakjes van vandaag. Bedoeling is die zo snel mogelijk bij de klanten te brengen, klinkt het.

Een timing voor de verzegeling hangt af van de juridische procedure die volgt. 'Als PostNL wil dat de verzegeling verbroken wordt, moet het daarvoor een verzoekschrift indienen', zegt Reale. 'Daarna heb ik twee weken om te beslissen of het depot al dan niet verzegeld blijft. De belangrijkste voorwaarde is dat PostNL moet kunnen aantonen dat dit soort misdrijven niet meer kan gebeuren.'

Volgens Reale zal het pakjesbedrijf een controlesysteem - zoals een sociaal secretariaat - moeten uitwerken waarmee het kan bewijzen dat het wettelijk volledig in orde is. 'PostNL zal moeten bewijzen dat het te allen tijde weet of zijn chauffeurs in orde zijn. Het bedrijf weet goed genoeg waarom het depot is verzegeld, dus ook wat hem nu te doen staat.'

'Moderne slavernij'

Pakjesbedrijven als PostNL, GLS of DPD werken met onderaannemers of zelfstandige chauffeurs om pakjes te leveren. Maar eerder bleek al dat die vaak niet in orde zijn met de Belgische arbeidswetgeving. In september nog verscheen PostNL voor de correctionele rechtbank in Mechelen om zich te verantwoorden voor wat de vakbonden 'een moderne vorm van slavernij' noemen. Het bedrijf moest toen ook een forse boete betalen omdat het via een onderaannemer illegale werkkrachten tewerkstelde.

Ook op maandag publiceerde de Belgische Transportbond (BTB) een rapport over de 'wanpraktijken van PostNL, GLS en DPD'. 'Door geen enkele chauffeur in dienst te nemen en uitsluitend via onderaanneming te werken duwen ze elke verantwoordelijkheid van zich af en persen ze hun chauffeurs tot de laatste druppel uit', klinkt het.

'Ondanks de dagvaardingen blijven we informatie ontvangen over inbreuken', zegt Reale. 'Er is onder meer sprake van chauffeurs zonder rijbewijs, minderjarige werkkrachten en zwartwerk.' Er gebeuren geregeld controles in de depots, maar het is de eerste keer dat de speurders simultaan in Mechelen en Wommelgem binnenvallen. 'Zo willen we vermijden dat chauffeurs getipt worden en omgeleid worden naar een ander depot, wat bij eerdere controles gebeurde', zegt Reale.