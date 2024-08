Met een nieuwe logistieke site in Georgia zet het industriële familiebedrijf Aertssen voet aan wal in de Verenigde Staten. Na eerdere uitbreidingen met zijn aannemerstak in het Midden-Oosten moet de logistieke tak van de groep nu ook de markt openbreken over de oceaan. 'Er zit veel groeipotentieel voor ons in de VS, meer dan in Europa.'