Foresco gaat met planken en nagels naar 1 miljard euro omzet

De palletten- en kistenfabrikant Foresco is na 25 overnames uitgegroeid tot een gigant in de Benelux van 600 miljoen euro omzet. Een overname in Scandinavië is de eerste stap om tegen 2027 door te groeien naar 1 miljard euro omzet. ‘Ondernemen was een droom, maar het resultaat is veel meer dan wat we ooit gedroomd hadden’, zegt CEO en mede-eigenaar Jan Ponnet.