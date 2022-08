Nieuwe generatie aan zet bij scheepvaartfamilie Cigrang

Bij de discrete Antwerps-Luxemburgse scheepvaartfamilie Cigrang is de voorbije maanden de nieuwe generatie aan zet gekomen door bestuurdersmandaten op te nemen bij enkele onderdelen van de groep.

De scheepvaartgroep van de familie Cigrang is een van de grootste niet-beursgenoteerde bedrijven van het land. Tegelijk is ze een van de discreetste. Het geldt al als een kleine omwenteling dat CLdN, een van de twee grote takken van de groep, twee jaar geleden een nieuwe website in gebruik nam waarop af en toe nieuws wordt gepost.

CLdN omvat drie divisies: een uitbater van haventerminals, een operator van ferryschepen (van het roro- of roll-on/roll-offtype waar voertuigen kunnen op- en afrijden) en cargoactiviteiten (logistieke diensten van deur tot deur). Daarnaast hebben de Cigrangs een groep voor vrachtvervoer in bulk die vooral bekend is onder de naam Cobelfret. Er zijn geen financiële cijfers voor het geheel terug te vinden, wel aparte geconsolideerde resultaten voor de overkoepelende vennootschappen CLdN Links en C. Vrac.

Forse groei

CLdN Links was vorig jaar goed voor 774 miljoen euro omzet, een groei van 13 procent. De nettowinst verdrievoudigde naar 64,2 miljoen euro. Bij C. Vrac is de groei nog een stuk indrukwekkender. De inkomsten belandden op 674 miljoen euro (+63%) en de winst op 87,4 miljoen, waarbij de 6,3 miljoen van 2020 helemaal verbleekt. De winst wordt opgedreven door het in toom houden van de onkosten en bij C. Vrac ook door het terugnemen van provisies en gunstige wisselkoerseffecten.

1,35 miljard Eigen vermogen Het zakenimperium van de familie Cigrang is goed voor een eigen vermogen van 1,35 miljard euro.

De twee groepen hebben duizenden mensen in dienst. Alleen al voor CLdN gaat het volgens de website - die van Cobelfret is nog in de maak - om ruim 3.800 werknemers. Samen waren de twee groepen eind vorig jaar goed voor 1,35 miljard euro eigen vermogen (kapitaal en reserves), al staan daar ook veel schulden tegenover, vooral aan de banken.

Vier broers

Tot voor enkele jaren maakten de vier broers Cigrang van de derde generatie - Christian als sterke man, Pierre, Michel en Jean - bij de bedrijven de dienst uit. Maar geleidelijk trekken ze zich terug uit de dagelijkse leiding en ook uit de raden van bestuur. Recente akten van de voornaamste vennootschappen van de groep leren dat Jean (59), de oudste van de vier, bijna overal ontslag nam als bestuurder, Michel bij twee bedrijven en Christian bij een.

Maar met Léon, Louis, Julie en Jade Cigrang treedt volgens meerdere akten de vierde generatie aan. Het is wel niet duidelijk van wie ze de kinderen zijn. De akten en hun profielen op social media geven weinig informatie prijs. Léon (22) bekleedt de meeste mandaten als bestuurder, bij takken van CLdN en C. Vrac. Jade (19), de jongste van de vier, werd alleen bestuurder bij C. Fin, een vehikel van de familie voor haar belang in Bank Degroof Petercam.

Mode

Voor zover dat te achterhalen valt, studeren de vier nog of werken ze, in één geval mogelijk bij Cobelfret. Camille Cigrang, die naam maakt in de modewereld met haar eigen merk Ciel Jour & Nuit, heeft voor zover bekend nog geen mandaten in de groep. De link met mode is wellicht geen toeval. Van Christian Cigrang is ook geweten dat hij zijn vermogen deels investeert in kunst en mode.

De familie diversifieert haar vermogen ook met enkele vastgoedprojecten. In 2019 dook ze eveneens op in het kapitaal van de bouwmaterialenreus Etex en twee jaar daarvoor bij de tankerrederij Euronav. Maar dat belang is intussen (zo goed als) helemaal de deur uit. Met een miljoenenwinst. De Cigrangs kwamen ook nog in het nieuws door een Spaans eiland te kopen.