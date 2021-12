Altrea, van kolenvervoerder tot Belgisch toptransporteur

Een even klinkende naam als Katoen Natie en H.Essers is Altrea niet, maar de transportfirma is aardig op weg. Sinds Roel Smets het bedrijf overnam, ging de omzet maal zes. De ondernemer kondigt een nieuwe overname aan.

Roel Smets heeft geen woordvoerder. Als hij een overname aan te kondigen heeft, contacteert de ondernemer zelf de pers. Dat gebeurde de laatste jaren verschillende keren. Donderdag was het opnieuw zover. Zijn transportbedrijf Altrea neemt concurrent Trafuco over. Altrea, dat tot voor kort Alders heette, krijgt er door de overname 185 vrachtwagens en 250 werknemers bij. Ook de lijst met klanten als ArcelorMittal, Umicore en Nyrstar groeit verder. De omzet klimt met ruim een derde, tot 130 miljoen euro.

Dat is ruim zes keer meer dan de 19 miljoen euro omzet die Altrea boekte toen Smets het bedrijf uit Pelt in 2008 overnam. Hij kocht Altrea na een carrière als consultant bij Deloitte van de stichtersfamilie Alders, die in 1936 van start ging als lokaal transporteur van steenkool en voeding. 'Ik kende Henri Alders, telg van de derde generatie, al jaren toen ik hem aan het begin van de jaren 90 begon te adviseren. Eerst informeel in het weekend, nadien in de raad van bestuur. Toen Alders het bedrijf wou verkopen omdat hij geen opvolger had, hapte ik toe. Ik had zin om zelf te ondernemen en ging een krediet aan bij de bank. In vier weken tijd was de overname rond.'

Oost-Europa

Smets gooide het roer drastisch om. 'We moesten onze klanten volgen naar het buitenland. Producenten van elektronica en auto's trokken destijds met hun fabrieken naar Oost-Europa. De familie Alders zag het niet zitten om buitenlandse vestigingen te openen, dus heb ik de internationale expansie op mij genomen. In 2010 openden we een kantoor in Hongarije.'

Altrea Limburgs transportbedrijf, dat tot voor kort Alders heette. Gespecialiseerd in chemietransport en het vervoer van staal en auto-onderdelen. Omzet (2021): 130 miljoen euro.

(2021): 130 miljoen euro. Winst : voor corona 10 procent ebitda-marge.

: voor corona 10 procent ebitda-marge. Aantal vrachtwagens : 600.

: 600. Werknemers : 750.

: 750. 12 vestigingen in acht landen: België, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland , Hongarije, Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne.

in acht landen: België, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland , Hongarije, Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne. Eigenaars: Roel Smets (80%) en het overheidsfonds LRM (20%).

Een andere punt dat hoog op Smets' agenda stond, was diversificatie. Altrea was te afhankelijk van een handvol bedrijven uit de staal- en autosector. Daarom deed Smets in 2011 zijn eerste overname. Door Damstransport uit Dessel te kopen kon Altrea ook bulkvervoer aanbieden.

Het was het begin van een overnameavontuur dat tot op vandaag bezig is. Drie jaar geleden deed Altrea zijn grootste overname: Depaire uit Asse. 'Zij deden hetzelfde als wij. Maar wij waren vooral sterk in Oost-Europa en zij in Zuid-Europa.'

Tot dan betaalde Smets zijn overnames met schulden en door de verkopende ondernemers een achtergestelde lening te geven. Ze blijven na de overname nog enkele jaren aan boord. Ook de voormalige eigenaar van Trafuco blijft nog actief in het bedrijf. 'Ik verkies overgenomen bedrijven nog even samen te besturen met de verkoper', zegt Smets. 'Ik houd er niet van gewoon de sleutel te krijgen.'

LRM

In 2018 regelde Smets extra vuurkracht om zijn overnamestrategie uit te voeren. Hij haalde het Limburgse overheidsfonds LRM aan boord. LRM vergaarde 20 procent van de aandelen, wat Altrea in staat moest stellen nieuwe overnames te doen.

Met de steun van LRM versterkte Altrea zich in de sector van het chemietransport. Het kocht in 2019 Haesaerts Intermodal en ook de overname van Trafuco past in dit plaatje.

Kern van Altrea

De chemie-, de staal- en de autosector blijven de kern van Altrea. 'De buy-and-buildstrategie in die sectoren gaat voort, maar wat overnames betreft is het grote werk geleverd. Het zwaartepunt verschuift stilaan naar 'build'.' Nieuwe niches aanboren is niet aan de orde. 'In de transportsector komt het erop aan enkele niches te kiezen en daarin heel relevant te worden, zodat je kunt profiteren van schaalgrootte.'

Ook na de overname van Trafuco blijven we naar overnames kijken. Roel Smets Eigenaar Altrea

Die strategie legde Altrea geen windeieren. Het bedrijf kan uitpakken met een ebitda-winstmarge van 10 procent van de omzet, al viel die door corona terug. Een tijdelijk fenomeen, zegt Smets. 'We mikken voor de komende jaren op meer dan 10 procent marge. Chemietransport levert meer winst op.'

Intussen is Altrea door alle overnames een groep met verschillende dochtermerken geworden. 'Daardoor weten weinig mensen wat wij allemaal doen. Daarin moet onze recente naamsverandering van Alders naar Altrea verandering brengen. Bekende dochtermerken als Trafuco blijven zichtbaar op onze vrachtwagens, maar we schuiven het overkoepelende merk Altrea naar voren. We zullen zo een sterker bedrijf worden.'