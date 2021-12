Zussen Thermote verdelen belang in TVH Parts netjes onder elkaar

Die holding is onlangs netjes in tweeën gesplitst. De helft van de activa ging naar de nieuwe vennootschap TNFO van Els Thermote, de andere helft naar de nieuwe vennootschap Echlin Invest van Ann Thermote. Beide nieuwe holdings zijn goed voor bijna 800 miljoen euro eigen vermogen. Door de splitsing kunnen ze elk via hun eigen vehikel hun eigen weg gaan voor investeringen in onder meer vastgoed en private equity.

Els Thermote heeft recent al een eigen family office opgericht: The Nest. Haar echtgenoot is Laurent Vannest en de naam van de nieuwe holding lijkt een afkorting van The Nest Family Office. De website vermeldt duidelijk dat het de bedoeling is te investeren in durfkapitaal, private equity en vastgoed. Er is al een project met het vastgoedbedrijf Bopro. The Nest wil geld steken in de strijd tegen de klimaatverandering via speciale landbouwtechnieken en alternatief voedsel.