20 uur vliegen met fitness en crèche aan boord

Luchtvaartmaatschappijen kijken steeds vaker naar langeafstandsvluchten als nieuwe focus. Maar een vlucht van 20 uur vereist wel een ander vliegtuig. Crèches en fitness hoog in de lucht komen dan dichterbij.

In maart steeg de eerste rechtstreekse vlucht tussen Perth, een stad in het westen van Australië, en de Britse hoofdstad Londen op. De vlucht met de Boeing 787 Dreamliner, die speciaal ontwikkeld werd voor langeafstandsvluchten, deed er exact 17 uur en 20 over. Ter vergelijking, in 1935 duurde het twaalf en een halve dag om van Australië naar Londen te vliegen.

De historische 'Kangaroo route' van de luchtvaartmaatschappij Qantas is zelfs niet de langste rechtstreekse vlucht die vandaag bestaat. Qatar Airlines vliegt van Doha naar Auckland in Nieuw-Zeeland in 17 uur en 40 minuten. De tweede langste vlucht is die tussen Sydney en Dallas.

Halve planeet

Maar het kan nog langer. Qantas daagde vorig jaar de twee vliegtuigbouwers Boeing en Airbus uit om een nieuw soort vliegtuig te maken dat rechtstreekse vluchten van 20 uur aan kan, van Sydney naar Londen. Het vliegtuig zou ruim 300 passagiers en hun bagage de halve planeet rond moeten kunnen vervoeren. Het project heeft de toepasselijke naam 'Sunrise project' gekregen.

Vliegende kinderopvang

Beide vliegtuigbouwers hebben Qantas nu laten weten dat ze zo'n 'vliegmarathon' kunnen realiseren. Maar Alan Joyce, de CEO van de Australische luchtvaartmaatschappij, wil geen normaal vliegtuig.

'We moeten onszelf uitdagen om outside the box te denken', zei hij aan nieuwsagentschap Bloomberg. Denk dus aan fitnessruimtes, café's, kinderopvang en slaapcabines, allemaal in een grotere Airbus A350 of Boeing 777X zodat passagiers de 20 uur makkelijker kunnen overbruggen.

'Boeing en Airbus zijn heel creatief geweest en hebben heel wat originele ideeën aangebracht', aldus Joyce aan Bloomberg. Wie met de hoofdprijs gaat lopen, wil Joyce nog niet bekendmaken.

Intercontinentaal vliegen

Het plan van Joyce om van 'vliegmarathons' een nieuw segment binnen de sector te maken is ambitieus in tijden van wisselvallige resultaten in de luchtvaartsector. Zo staat de winst(marge) en het rendement op investeringen van luchtvaartmaatschappijen wereldwijd op het laagste pijl sinds 2014, becijferde Bloomberg. Vooral de hoge brandstofprijzen spelen heel wat maatschappijen parten.

Maar voor Qantas en enkele andere maatschappijen zoals Singapore Airlines is de inzet hoog. Steeds meer mensen buiten Europa en Noord-Amerika kunnen namelijk vaker intercontinentaal vliegen door de lagere prijzen. Met de miljoeneninvesteringen in vliegende fitnessruimtes willen Qantas en Singapore Airlines aan die stijgende vraag voldoen.

Ik ben er zeker van dat we een aangepast vliegtuig hebben tegen 2022 Alan Joyce CEO Qantas Airways