‘2019 was het slechtste jaar ooit voor TUI in België'

Door de miserie met de Boeing 737 MAX en het faillissement van grote concurrent Thomas Cook beleefde de reisgroep TUI een erg bewogen jaar. Maar de Belgische topman Elie Bruyninckx blijft geloven in de toekomst van de pakketreis.

‘M ijn eerste kantoor bij Sabena was hiernaast in die loods.’ Elie Bruyninckx wijst grijnzend door het raam van het TUI-kantoor op Brussels Airport. Als CEO van TUI Western Region geeft hij leiding aan 6.000 werknemers in de Benelux, Frankrijk en Marokko. De manager, die vorige maand 50 werd, is daarmee een van de hoogstgeplaatste Belgen in de luchtvaartsector.

De bescheiden Bruyninckx, die opgroeide rond de luchthaven, begon zijn carrière als eenvoudige onderhoudsingenieur bij Sabena. In 2000 stapte hij over naar het toenmalige Jetair om een eigen luchtvaartmaatschappij uit de grond te stampen. Wat begon in een kantoortje boven een apotheek in Zaventem is uitgegroeid tot de populairste reisorganisator van België. Jetair-overnemer TUI vervoerde in 2018 2,6 miljoen reizigers in België.

Die pluim kan Bruyninckx op zijn hoed steken. De manager vormde Jetair de voorbije 20 jaar om van een klassieke touroperator tot een brede toerismegroep. TUI verkoopt in België niet alleen pakketreizen, maar ook vliegtuigtickets, cruises en citytrips. En Bruyninckx ontdekte het potentieel van de regionale luchthavens in België.

Hij ontvangt ons in de kale vergaderzaal ‘Elegance’. Zijn kalmte doet bijna vergeten dat TUI in België een rampjaar achter de rug heeft. Dat is te wijten aan de problemen met de Boeing 737, het toestel waarvoor Bruyninckx bij Sabena ooit verantwoordelijk was. Sinds de 737 MAX na twee dodelijke crashes in maart aan de ketting werd gelegd, staan de vier toestellen van TUI België werkloos op de parking in Zaventem. De Boeing-saga kostte het bedrijf in België en Nederland samen al 96 miljoen euro. ‘TUI België heeft een relatief moeilijk jaar achter de rug’, geeft Bruyninckx toe. ‘We hebben een succesvol trackrecord in België, maar 2019 was ons slechtste jaar ooit.’

Wat was de impact van de problemen bij Boeing in België precies?

Elie Bruyninckx: ‘De 737 MAX heeft bij TUI altijd zeer goed gepresteerd en bespaarde ons 15 procent aan kerosine. Tot het ondenkbare gebeurde en de toestellen aan de grond moesten blijven. Sindsdien moeten wij vliegtuigen inhuren van andere bedrijven. Dat vormt extra kosten, omdat we zelf efficiënter en dus goedkoper vliegen. Bovendien moeten we die toestellen vaak inclusief bemanning huren, terwijl ons personeel doorbetaald blijft.’

‘Voortdurend komen er nieuwe, onverwachte plotwendingen. Boeing heeft net de lopende productie van de MAX opgeschort. Maar TUI heeft 70 toestellen besteld, waarvan we er nog maar 15 kregen. De productiestop heeft een enorme impact op onze planning, waarbij we lang op voorhand inschatten wanneer we oude vliegtuigen wegdoen. Dat plan moeten we nu helemaal omgooien, terwijl totaal onduidelijk is wanneer de MAX opnieuw zal vliegen.’

TUI België > Onderdeel van de beursgenoteerde Duitse reisgroep TUI. > Omvat de touroperator TUI (ex-Jetair), de luchtvaartmaatschappij TUI fly en 103 reis bureaus (TUI Shops). > Valt onder TUI Western Region (België, Nederland, Frankrijk). > Klanten: 2,6 miljoen. > Werknemers: 2.300. > Vliegtuigen: 44. > Omzet: 3,2 miljard euro(boekjaar 2019). > Bedrijfsverlies (ebita):27 miljoen euro. Elie Bruyninckx > 50 jaar. > Begon zijn carrière alsingenieur bij Sabena. > Werkte daarna bij Air Belgium en Sobelair. > Stapte in 2000 over naar het toenmalige Jetair (nu TUI), om er de luchtvaartmaatschappijJetairfly (nu TUI fly) op terichten. > Volgde in 2010 Bart Brackx op als CEO van Jetair. > Is sinds 2015 CEO TUI Western Region en lid van het executive committee van de groep TUI.

TUI had dit jaar ook een meevaller: het faillissement van de grote concurrent Thomas Cook. Hebt u toen de champagneflessen ontkurkt?

Bruyninckx: ‘Nee, zeker niet. We hebben intern meteen duidelijk gemaakt dat arrogantie misplaatst is. Als een organisatie als Thomas Cook verdwijnt, moet je als concurrent naar de onderliggende redenen kijken. Wat leren we eruit? Dat een bedrijf zich continu moet aanpassen aan de noden van de klant en financieel sterk moet staan. De schulden van Thomas Cook (meer dan 2 miljard pond, red.) hingen als een zwaard van Damocles boven het bedrijf. Zoiets moet ons alert houden.’

TUI profiteert toch van de val van Thomas Cook? Jullie krijgen hun klanten zomaar toegeworpen en namen verschillende hotels over.

Bruyninckx: ‘Enkele hotels die Thomas Cook exclusief aanbood, kunnen klanten nu inderdaad bij ons boeken. Als een belangrijke speler verdwijnt, moet je daar als commerciële organisatie op inspelen. Ik ontken niet dat wij sinds het verdwijnen van Thomas Cook een significant aantal extra klanten in ons orderboekje zien. Maar oktober en november zijn niet de drukste maanden in de reissector. De meeste boekingen komen vanaf januari. Op dat moment moeten we voldoende bedden en vliegtuigcapaciteit in de markt zetten.’

TUI had al de helft van de Belgische reismarkt in handen. Door het verdwijnen van Thomas Cook zijn jullie bijna monopolist. Veel mensen vrezen dat de prijzen fors zullen stijgen.

Bruyninckx: ‘Wij zijn geen monopolist. Het spel van vraag en aanbod wordt in onze sector zeer scherp gespeeld. In Zaventem hebben we concurrentie van verschillende lagekostenmaatschappijen, hotels beconcurreren elkaar en mensen kunnen ook reizen bij alternatieve platformen boeken, zoals Booking of Airbnb. Wij moeten innovatief handelen binnen het vakantiebudget, dat bij een gemiddeld gezin constant blijft. Onze verkoopprijzen zijn de voorbije jaren zeer stabiel gebleven. Voor bepaalde producten zal dat zo blijven, andere producten zullen duurder of goedkoper worden.’

‘In onze markt hebben vraag en aanbod veel meer impact op de prijs dan de kosten. Kijk naar de Canarische Eilanden. Daar zijn de prijzen de voorbije jaren gestegen omdat de vraag naar andere bestemmingen is gedaald. Door die prijsstijging wilden minder mensen naar Spanje, waardoor de prijzen daar nu dalen. En nu zit een land als Turkije na een paar moeilijke jaren opnieuw in de lift. Dat zijn communicerende vaten.’

Een derde van de business van TUI in België bestaat uit pakketreizen. Zijn die nog populair?

Bruyninckx: ‘Ja, die zitten in de lift. Mochten er vandaag geen pakketreizen bestaan, dan zou ik de eerste zijn om ze uit te vinden. Georganiseerde reizen bieden klanten de mogelijkheid op een onbezorgde manier hun vakantie te regelen. Het beeld van de pakketreis als massaproduct is totaal achterhaald. Zo’n reis is vandaag veel meer dan vroeger afgestemd op individuele noden. Klanten die naar Tenerife reizen, kunnen meer beenruimte in het vliegtuig krijgen en een individuele transfer naar het hotel of bepaalde excursies boeken. In sommige hotels kun je precies kiezen welke kamer je wil. Dat zijn allemaal variaties die een pakketreis heel individueel maken. En dat staat ver af van het vroegere concept: ik vertrek op zaterdagochtend in Zaventem naar Tenerife en keer de volgende zaterdag terug.’

Mensen kunnen hun reis toch gewoon zelf bij Booking of Airbnb boeken?

Bruyninckx: ‘Die platformen spreken zeker een deel van de markt aan. Maar in België zien we dat veel klanten voor bepaalde aspecten toch nog naar ons komen, bijvoorbeeld om de vlucht te boeken. Onze klanten vertonen een hybride gedrag: soms kiezen ze de ene, soms de andere oplossing, afhankelijk van het reisdoel. Maar in veel gevallen blijkt de som van de componenten duurder dan het pakket dat wij aanbieden.’

TUI heeft 103 reiskantoren in België. Hebben die nog een toekomst?

Bruyninckx: ‘Hoeveel de mensen ook spreken over online, onze reisbureaus draaien uitstekend. Maar onze website doet het ook zeer goed. Veel klanten gebruiken de verschillende kanalen door elkaar. Ze surfen op het internet en komen met hun shortlist naar het kantoor, omdat ze graag bevestiging krijgen van een medewerker. Of ze halen een brochure in de winkel en boeken thuis online. De tijd van binnenkomen, boeken en klaar is voorbij.’