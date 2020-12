29.000 banen weg bij Lufthansa dit jaar

Volgens de Duitse zondagskrant Bild am Sonntag vallen de grootste klappen dit jaar vooral in het buitenland. Het banenverlies bij buitenlandse dochters als Brussels Airlines, Austrian Airlines, Swiss en lowcostcarrier Eurowings loopt op tot 20.000. Daarnaast betekent de verkoop van cateringdochter LSG een afbouw van 7.500 werknemers.

Bij het Duitse Lufthansa-personeel gaat het voorlopig maar om een beperkte afbouw van ruim 1.500 mensen. Daar werden heel wat afspraken gemaakt rond inleveringen in ruil voor het beperken van gedwongen ontslagen. In totaal gaat het om 29.000 banen minder in de groep. Die zal dan eind dit jaar 109.000 werknemers tellen.