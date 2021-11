3 miljard euro verlies voor British Airways-moeder

IAG, de holding boven luchtvaartmaatschappijen als British Airways, Iberia en Aer Lingus, duikt ook dit jaar nog zwaar in de rode cijfers.

CEO Luis Gallego zei vrijdag bij de presentatie van de kwartaalcijfers van het concern dat hij verwacht dat IAG over het hele jaar zal uitkomen op een nettoverlies van zeker 3 miljard euro. Dat is weliswaar al iets beter dan het gat van 4,4 miljard euro in het eerste coronajaar 2020, maar aanzienlijk slechter dan de andere Europese luchtvaartgroepen KLM Air France en Lufthansa.

Gallego was wel heel optimistisch over het volledig hervatten van het vliegverkeer naar de Verenigde Staten. De VS openen volgende week maandag hun grenzen voor volledig ingeënte reizigers. Dat is een stevige opsteker voor British Airways, dat voor een zeer belangrijk deel van zijn inkomsten afhankelijk is van trans-Atlantisch verkeer. Dat was het afgelopen anderhalf jaar als gevolg van corona zo goed als volledig lamgelegd.

Maar nu de VS hun grenzen weer uitgebreider openen voor internationaal vliegverkeer, durft Gallego de voorspelling aan dat IAG volgend jaar weer zwarte cijfers zal schrijven. Over het afgelopen kwartaal was er echter nog een verlies van 485 miljoen euro.

Concurrentie

Dat staat in schril contrast met de directe concurrentie, Lufthansa en Air France KLM. Lufthansa boekte het voorbije kwartaal een operationele winst van 272 miljoen euro en het Frans-Nederlandse Air France-KLM maakte 132 miljoen euro operationele winst.