60 gedwongen ontslagen bij Brussels Airlines

De directie van Brussels Airlines besliste eind juni dat er 1.000 jobs moesten sneuvelen in het kader van een herstructureringsplan. Nu blijkt dat het aantal naakte ontslagen beperkt blijft tot 60.

Bij Brussels Airlines, dat tien dagen geleden een akkoord over staatssteun bereikte met de federale regering, vallen in het kader van het aangekondigde herstructureringsplan 60 gedwongen ontslagen in Belgiƫ. Dat maakte het luchtvaartbedrijf donderdag bekend. Op 26 juni bereikten de directie en de vakbonden een sociaal akkoord, waarin werd beslist dat 1.000 jobs - of 800 voltijdse equivalenten - geschrapt moesten worden om de toekomst van het bedrijf te verzekeren.

280 vrijwillig vertrek De vakbonden wilden zoveel mogelijk inzetten op vrijwillige vertrek, om naakte ontslagen te vermijden. 280 werknemers van Brussels Airlines kiezen voor vrijwillig vertrek.

'Zowel voor het management als de bonden was de prioriteit gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te vermijden. Dankzij alternatieve opties waarop werknemers konden intekenen, wordt dat aantal nu beperkt tot 60', klinkt het in een statement. Die worden verspreid over het hele bedrijf, met uitzondering van het cockpit- en cabinepersoneel. Dankzij deeltijds werk en seizoenscontracten werden daar 260 banen gespaard, bleek in juni al.

Vrijwillig vertrek

De voorbije weken kon het personeel ingaan op de voorstellen die in het sociaal akkoord werden afgesproken. Uiteindelijk tekenden 280 werknemers van de luchtvaartmaatschappij in op een vrijwillige vertrekregeling. 40 kozen voor vervroegd pensioen, 110 gaan op pensioen en 26 verlaten het bedrijf met een SWT-regeling. Dat is het vroegere brugpensioen. 99 werknemers kozen ervoor om deeltijds te gaan werken.