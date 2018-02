66 doden bij crash Iraans vliegtuig

In Iran is zondagochtend een vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. Alle 66 inzittenden kwamen om het leven.

Het toestel van Iran Aseman Airlines crashte in de buurt van Semirom in de centrale provincie Isfahan. Het verdween van de radar kort nadat het om 5 uur 's morgens plaatselijke tijd was opgestegen.

Volgens Iraanse media waren in totaal 66 mensen aan boord: zestig passagiers en zes bemanningsleden. Het vliegtuig was vanuit Teheran vertrokken en op weg naar Yasuj in het zuidwesten van het land. Het zou gaan om een ATR-72 van Frans-Italiaanse makelij. De oorzaak van de ramp is nog onduidelijk.

De plaats van het ongeluk in het Zagrosgebergte is lastig te bereiken voor de reddingsdiensten. Daarnaast kunnen door de dichte mist helikopters niet landen.

Iran Aseman Airlines heeft een twijfelachtige reputatie. De luchtvaartmaatschappij staat op de zwarte lijst van de Europese Commissie.