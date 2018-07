70 procent Brussels Ryanair-personeel wil staken

70 procent van het personeel dat in Brussel voor Ryanair werkt, zal woensdag en donderdag het werk neerleggen. Dat schrijft Eddie Wilson, de Belgische personeelsdirecteur van de Ierse lagekostenmaatschappij in een interne brief, die op de redactie van de Franstalige krant La Libre Belgique belandde. In Charleroi zou de helft van het personeel woensdag en donderdag op de begane grond blijven.