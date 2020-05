74 Belgische banen bedreigd bij Ryanair

Ryanair had begin deze maand al aangegeven 3.000 medewerkers in heel Europa te willen ontslaan als gevolg van de coronacrisis. In een brief aan de vakbonden preciseerde de Ierse budgetvlieger vorige week de Belgische cijfers. 44 piloten en 30 cabinepersoneelsleden dreigen hun jobs te verliezen, meldde de christelijke vakbond maandag.