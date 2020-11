AXA en Brussels Airlines testen gratis verzekering van besmette reizigers

Reizigers die van een Brussels Airlines-vlucht geweerd worden vanwege een negatieve sneltest, zijn gedekt en kunnen gratis in zelfisolatie op hotel.

Sinds vorige vrijdag is Brussels Airlines een pilootproject gestart met vluchten waarvoor reizigers zich vooraf moeten laten testen met een antigeensneltest, voor ze op het vliegtuig mogen stappen. Het gaat om de vlucht tussen Brussel en Milaan Malpensa, uitgevoerd op vrijdag. Het resultaat van de sneltest is al beschikbaar na 30 à 60 minuten, waardoor je twee uur op voorhand op de luchthaven moet zijn.

Bij een positieve uitslag moet een passagier ook een PCR-test, de klassieke 'tragere' test, ondergaan. Zolang de uitslag niet bekend is, moet de passagier in zelfisolatie. Hij is daarbij niet noodzakelijk op zichzelf aangewezen, blijkt nu. Als hij over een eigen auto beschikt, kan hij naar huis rijden voor zelfisolatie. Maar in het andere geval komt AXA Partners tussenbeide om een hotel te regelen op de luchthaven voor de duur van de zelfisolatie.

De regeling maakt deel uit van een verzekeringsproduct waarover AXA Partners een akkoord sloot met Lufthansa, de moedergroep van Brussels Airlines. Ook klanten van Brussels Airlines kunnen er, automatisch en zonder meerkosten, van gebruikmaken. 'Het is geen verzekering die de passagier moet aankopen', verzekert Guy Serdobbel, CMO Benelux. Er is ook een tussenkomst voor behandelingskosten, repatriëringen, verblijfskosten in het geval van quarantaine of medische bijstand.