Aandeelhouders Lufthansa keuren reddingsplan goed

Op een bijzondere aandeelhoudersvergadering in Frankfurt is zopas het reddingsplan voor de Duitse luchtvaartgroep Lufthansa goedgekeurd.

Lufthansa krijgt door het reddingsplan een levenslijn van 9 miljard euro toegeworpen van de Duitse federale overheid en de banken. De overheid neemt daarbij een aandelenbelang van 20 procent en krijgt twee vertegenwoordigers in de raad van bestuur.

Er waren 39,32 procent van de stemmen geregistreerd. Het plan kreeg de steun van ruim 98 procent van de aanwezige stemmen, meer dan de vereiste twee derde meerderheid van het aanwezige kapitaal.

De goedkeuring hing de voorbije dagen aan een zijden draadje omdat minderheidsaandeelhouder Heinz Hermann Thiele, die 15,5 procent van de aandelen heeft, liet uitschijnen dat hij mogelijk zou tegenstemmen. Pas woensdagavond bracht hij verlossing met een interview in de Frankfurter Allgemeine Zeitung, waarin hij zei het plan toch te zullen goedkeuren. Dat zorgde op de beurs van Frankfurt voor een forse koerswinst van zowat 16 procent.

Compensaties

Voorzitter Karl-Ludwig Kley liet er geen twijfel over bestaan dat het bedrijf zonder de miljardensteun op een faillissement zou afstevenen. ‘We overleven nu op de reserves die we in de goede jaren hadden opgebouwd, maar in de komende dragen dreigt de insolvabiliteit’, waarschuwde hij voor de stemming.

Tijdens de vergadering bleek ook dat Lufthansa nog zowat 1 miljard euro aan compensaties moet terugbetalen voor vluchten die tijdens de coronapandemie werden afgelast. Dat komt boven op het miljard dat al naar terugbetalingen ging. Volgens CEO Carsten Spohr moet de terugbetalingsachterstand over zes weken weggewerkt zijn. 'Daarvoor zal Lufthansa in het tweede kwartaal diep in de buidel moeten tasten.'

Tijd kopen

Kley beklemtoonde ook dat het niet zomaar om gratis subsidies van de overheid gaat. ‘Dit is een goede deal voor de overheid en de belastingbetalers, niet voor Lufthansa. Maar ze koopt ons wel de nodige tijd om deze crisis te beheersen.’ Volgens Kley is het de bedoeling dat de overheid zo snel mogelijk haar aandelen weer verkoopt en zich intussen niet moet met het management van de groep.

De directie van Lufthansa, dat zowat 138.000 werknemers telt, sloot afgelopen nacht ook een sociaal akkoord met het cabinepersoneel. 'De kost per personeelslid zal daardoor met 17 procent dalen', zei Spohr. Hij zei dat een gelijkaardig akkoord met de piloten op koers zit, maar gaf ook aan ontgoocheld te zijn dat de onderhandelingen met de bediendenbond Verdi niet zijn opgeschoten.